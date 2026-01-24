韓國女星金世正時隔2年半再度來台，昨（24）日在台北國際會議中心TICC舉行個人演唱會「Tenth Letter」，現場氣氛熱烈。《PRODUCE 101》選秀出身、同時也是限定女團I.O.I成員的她，被粉絲直接問到今年是否有「I.O.I十週年合體計畫」時，並未正面回應，反而突如其來清唱團體代表作〈When the Cherry Blossoms Fade〉與〈Very Very Very〉，熟悉旋律一出，立刻引爆上千名粉絲尖叫，讓現場歌迷滿滿期待感。
金世正演唱I.O.I神曲 粉絲期待合體回歸
金世正披著浴袍登場，先帶來gugudan子團SEMINA的〈Something New〉，隨後脫下浴袍，換上紅格子造型演唱《PRODUCE 101》時期的〈Irony〉，重現當年舞台畫面的經典回憶殺，並以中文大喊：「我想你們！」
活動上，就有粉絲當場追問是否有I.O.I十週年合體計畫，金世正沒有正面回答，卻突然清唱I.O.I的〈When the Cherry Blossoms Fade〉與〈Very Very Very〉，瞬間把氣氛拉滿，被解讀成是「另類回應」。
事實上，近年不少已解散的韓團接連合體掀起回憶殺，像是Wanna One就成功引爆討論，而I.O.I也早在去年12月就確定將以出道10週年為契機再度聚首。俞璉靜日前在廣播節目中首度鬆口，笑說原本打算低調準備，等到最後一刻再「鏘」的驚喜登場，沒想到忙內全昭彌先說溜嘴，消息才會提前曝光。她也透露，成員們確實會聚在一起，雖然細節暫時不能公開，但演出場地已經訂好，並暗示可以往「春天」這個時間點去想，呼應I.O.I出道時的季節氛圍。
俞璉靜也特別強調，因為是10週年這樣極具意義的時刻，成員們都抱著絕對不能草率的心情投入準備，每個人都非常認真，希望粉絲能多給一點時間與期待。至於合體進度，金世正在近期受訪時也曾提到，雖然還沒有完全定案，但成員之間的意願真的很高，大家都希望至少能在10週年這一年，送給粉絲一個有份量的禮物，能做到的事情就會盡量去完成。
媽媽幫女兒設計追星造型 金世正超感動
粉絲的用心打扮也成為活動亮點，有人穿上《驅魔麵館》的紅色運動服、有人復刻《社內相親》的她飾演的申夏莉造型，還有SEMINA浴袍與《PRODUCE 101》粉紅運動服現身。知道粉絲的造型是媽媽幫忙準備，金世正用中文甜甜致謝：「謝謝媽媽！」遇到和自己同齡的粉絲，她則笑稱「朋友」，鼓勵大家「都要好好吃飽，加油」，並感性表示：「謝謝你們給我專屬於台北的溫度。」
除了與粉絲近距離互動，金世正陸續帶來〈Voyage〉、〈Send A Letter〉、〈Solar System〉等歌曲，並以「Tenth Letter」為主軸穿插互動環節。看著粉絲準備的驚喜影片，差點落淚的金世正，最後也許下能一定會再來的約定，結束這場近3小時的粉絲見面會。
