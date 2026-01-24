我是廣告 請繼續往下閱讀

狗媽媽生寶寶「跑出禿頭小狗」！畫面突變嚇傻飼主

▲其他小狗每個都毛茸茸的，唯獨這隻小狗頭頂正中央像被剃掉一塊，頂著光滑的禿頭造型，和周圍烏黑的濃密狗狗們形成極大反差。（圖／翻攝搜狐）

狗狗禿頭竟是天生！飼主看開了猛讚：醜萌界代表

▲狗狗雖然天生胎禿，但飼主表示「這小傢伙除了禿，哪裡都好，就是長相有點潦草」，屬於越看越可愛的醜萌代表。（圖／翻攝搜狐）

狗狗禿頭了！近日在中國有網友分享，家中狗媽媽生了一整窩寶寶，每隻毛髮烏黑亮麗又可愛，但其中一隻狗狗畫風突變特別潦草，竟是一隻「禿頭小狗」，頭頂正中央完全沒有毛髮，變成迷你版的中年禿頭大叔。飼主表示，原本以為長大後就會好轉，沒想到越養越怪，發現狗狗竟是天生胎禿，但看久了覺得十分可愛，完美成為醜萌代表。中國網友大軍日前分享，表示自家狗媽媽生下了一窩寶寶，每隻毛髮黝黑、精神十足，但其中一隻狗寶寶特別不一樣，頭頂「光禿禿」的造成與其他狗狗不同，整個畫風丕變，在一群狗狗中醜到難以忽視。飼主表示，其他小狗每個都毛茸茸的，唯獨這隻小狗頭頂正中央像被剃掉一塊，頂著光滑的禿頭造型，和周圍毛髮烏黑濃密的寶寶們形成極大反差，完全變成迷你版的中年禿頭大叔，展現和年齡不符的滄桑感。雖然狗狗的顏值跑偏了，但身體相當健康，不只能吃又能睡，活力完全不輸其他兄弟姊妹，讓飼主忍不住直說「這小傢伙除了禿，哪裡都好，就是長相有點潦草」，屬於越看越可愛的醜萌代表，更完美詮釋「小小年紀就一把年紀」。飼主透露，一開始原本認為狗狗只是還太小，眼睛無法睜開，以為過了一段時間頭頂的毛髮就能長出來，但一查才發現竟是「天生胎禿」，未來有機會無法再長毛，讓他十分崩潰，不過未來怎樣也說不準，說不定某天起又會開始長出毛髮，就算真的禿頭一輩子，牠也能憑藉特別的地中海造型，展現另一股醜萌魅力。