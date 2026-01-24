我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市長高虹安坐鎮「消費金發放應變指揮中心」，確保發放作業萬無一失。（圖／新竹市府提供）

新竹市政府「115年新竹市振興經濟消費金」實體領取作業於今(24)日正式展開，新竹市長高虹安一早赴東寧宮參拜祈福，祈求發放作業順利圓滿，隨後前往鄰近的發放據點，親自發出全市第一份5,000元振興消費金紅包，全市實體發放金額逾19億元。高虹安視察市府「消費金發放應變指揮中心」，聽取簡報說明，掌握全市361處據點的即時人流與領取狀況。高虹安表示，今天對新竹市民來說是一件非常重要的大事，因為市府正式啟動「115年新竹市振興經濟消費金」的實體發放作業，讓每一位市民朋友都可以領取5,000元的振興紅包。從最初的發放實施計畫、預算編列、爭取議會通過，到今日正式執行，每一哩路都凝聚了市府同仁、基層里長及超過2,000位現場夥伴的辛勞，全市實體發放金額逾19億元。高虹安表示，市府秉持「精準服務、多元領取」目標，不僅要最快、最便利地將5,000元消費金送達市民手中，更要透過這筆「經濟強心針」，帶動竹市在地商圈與產業的蓬勃發展。她也提醒市民領取前務必先查詢戶籍所在地的發放據點，並攜帶身分證及印章；如代領未成年子女，須備妥戶籍謄本等相關證明文件，以利順利完成領取。高虹安強調，5,000元消費金不僅是減輕市民的生活負擔，更是振興地方經濟的火種。市府已於下午結合護城河周邊店家舉辦「新春選物市集」，後續也將串聯公有市場及新竹漁港直銷中心，推出更多促銷活動與加倍券。歡迎市民在領到消費金後，優先選擇於竹市在地消費，讓資金在城市中流動，轉化為在地產業成長的動能。高虹安說，除實體領取外，1月30日起也可透過「新竹通」APP數位領取並加碼100元，此次消費金的領取方式相當多元、流程也相當清楚，提醒市民朋友在領取前務必至新竹市政府官網確認相關資訊，選擇最適合自己的領取方式。期盼市民將消費金留在竹市使用，帶動地方經濟活絡，讓消費金發揮最大效益。新竹市府說明，為落實便民服務，市府規劃4階段的多元發放管道，務求涵蓋所有市民需求。第一階段「主動關懷、精準入帳」：已於1月21日針對114年領取重陽敬老禮金之長輩及安置兒少，透過社福系統直接匯入既有帳戶，免去長輩奔波之苦。第二階段「實體領取、感受溫馨」：即為今日於全市設置的361個發放據點，由第一線工作人員直接發放現金，服務習慣使用實體貨幣的市民。第三階段「數位申請、效率加碼」：於1月30日起至2月28日開放「新竹通APP」線上登記匯款，不僅分流人潮，完成登記還可獲得100元加碼優惠。第四階段「區公所補領」：若前述期間未領取者，可於3月10日至3月31日工作日期間，依戶籍所在地至區公所辦理。市府提醒，今日實體發放時間至16時止，請尚未領取的市民把握時間。同時提醒市民務必提高警覺、防範詐騙，市府不會發送不明簡訊要求提供帳戶密碼。若有任何疑問，歡迎撥打1999市民服務專線或03-5285000諮詢。