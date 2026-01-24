2026家電展來了！農曆新年前最後一檔「2026台北世貿最狂電器空調影音3C大展」，從1月23日開始到1月26日在台北世貿一館舉辦，現場不僅有大同、LG、三星、日立、Panasonic等百大品牌家電優惠，只要預約免費參觀還有10萬電器展家電購物金可抽，《NOWNEWS》一次整理家電展時間、門票、抽獎資訊，讓大家一次了解。
電視、冰箱、冷氣會場超殺優惠 百大品牌齊聚方便比價
由台北市電器公會主辦的「2026台北世貿最狂電器空調影音3C大展」，即日起到26日於台北世貿一館熱烈展開，現場不僅展示2026年最新AI智慧節能家電新機種，還有超越歷年新年的家電回饋，如果購買節能家電，政府還有汰舊換新、減徵貨物稅最高補助5000元，展覽期間加碼優惠「有問有便宜」，建議民眾可直接洽詢個品牌攤位，了解最新優惠價。
迎接2026農曆新年，主辦單位打造年度最強「新年家電尾牙季」，不僅有最新AI電視搶先預購，還有旗艦機型降價清倉，百大品牌齊聚，也能方便消費者比價；冬季也是選購冷暖氣機的好機會，可避開夏季尖峰安裝潮，安裝不用排隊久候，品質也有保證；另外，現場還有最新款AI智慧節能冰箱、洗衣機、乾衣機、除濕機等可選購，各大品牌推出新機後，舊款旗艦機種更有下殺優惠，民眾不妨趁此機會多多比價。
3步驟免費參觀 加碼抽10萬購物金
步驟1 索取「參觀抽獎資格」
📌新會員立即註冊，成為生動國際展覽會員後，即可報名參觀台北世貿電器展。
📌舊會員立即登錄，可直接索取台北世貿電器展活動資格。
步驟2 成功報名取得入場QR Code
報名成功後，可在報名成功頁面顯示入場QR Code，把入場QR Code截圖保存，或是到Email收取通知信。因為通知信是系統自動發出，部分信箱可能會誤判為垃圾信件，可至「垃圾信件匣」中查看是否有通知信。
步驟3 入場參觀與抽獎
成功取得家電展入場QR Code後，展覽期間到「台北世貿一館－電器展大會服務台」，出示QR Code手機畫面，經工作人員確認無誤，即可獲得抽10萬家電年終獎金（家電展購物金）資格，如果在電器展內消費滿萬中獎機率再翻倍。另外，每日前100名到場，加碼贈品牌千元折扣紅包、馬年限定春聯。
「2026台北世貿最狂電器空調影音3C大展」資訊
時間：1月23日到1月26日10：00～18：00。
地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號，可搭乘捷運淡水信義線到「台北101／世貿站」5號出口）。
門票費用：免費，需先到官網預約報名，取得入場QR code。
官網：https://www.sheng-dong.com.tw/activity/appliances-expo
資料來源：「2026台北世貿最狂電器空調影音3C大展」官網
