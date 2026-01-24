我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 韓籍女神邊荷律日前經歷喪父之痛，緊急返韓奔喪。今（24）日好友李丹妃首度為中信特攻應援，賽前談及邊荷律近況時，情緒一度失控哽咽，心疼直呼：「她真的很堅強，能夠撐過來真的很棒，也非常了不起。」此外，談到最喜歡的籃球員李丹妃依舊毫不猶豫地喊道：「鼎哥！」邊荷律本月初接獲父親驟逝噩耗，火速返韓奔喪，隨後又面臨母親因悲傷過度病倒的雙重打擊。同為韓援戰友的李丹妃回憶，當時在韓國前往弔唁時，見到獨自扛起照顧重任的邊荷律，心中滿是不捨。「在告別式的時候是久違地見到荷律，」李丹妃講到一半眼眶泛紅，聲音微顫地說：「他是一個很堅強的人，可以這樣撐過來真的很棒、也很了不起。」李丹妃也提到，在韓國期間，許多台灣粉絲頻頻傳訊息關心兩人的近況，對於無法像過去那樣高頻率地來台灣應援，李丹妃也感性致歉：「很抱歉沒辦法長時間陪伴大家，真的很謝謝大家一直以來的支持。」日前強忍哀慟返台工作的邊荷律，也曾在Threads發出長文，分享一段與父親之間從未曝光的感人回憶。她透露，自己當初第一次踏上台灣土地時，父親其實偷偷跟到了機場，但為了不打擾粉絲迎接，父親獨自站在機場2樓，隔著玻璃默默看著被群眾擁簇的女兒。「那天他在飯店看著電視新聞中出現的我，感到非常幸福。」邊荷律感性地寫道，爸爸當時或許無法想像女兒在異鄉能獲得如此深厚的愛，但她相信現在在天上的爸爸一定感到無比自豪，「我的爸爸現在一定很幸福，都是因為你們（粉絲）。」此外，李丹妃賽前受訪時也談到台韓應援的差異，李丹妃分析韓國偏向全場大合唱，台灣則是女孩會深入觀眾席互動，這點讓她感到很有趣。有趣的是，被問到印象最深的台灣運動員時，李丹妃立刻露出笑顏，點名「鼎哥」曾文鼎。她自爆在韓國時，就算沒辦法看直播，也會在IG上看到曾文鼎的比賽精華Reels，「從開幕戰就對他最有印象，一直在為他加油，覺得他打得真的很好！」