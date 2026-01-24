我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊瓊瓔在山邊媽祖神轎前虔誠合十祈福。（圖／楊瓊瓔提供，2026.01.24）

苗栗後龍山邊媽祖今日上午到台中市南屯萬和宮參香，媽祖鑾轎經過立委楊瓊瓔時突然轉向，楊瓊瓔原本急著往旁邊退，沒想到鑾轎直接停下，執事人員連忙把楊瓊瓔從人群中拉出來，說「神明在找祂要找的人」，她才從錯愕轉為驚喜，在山邊媽前虔誠祝禱，這段畫面在網路瘋傳引起熱議。有「時尚媽祖」之稱的苗栗後龍山邊媽祖，今（24）日南下台中展開贊境賜福行程，早上蒞臨南屯萬和宮參香遶境，不僅大批信眾到場迎駕，政治人物更是早早到場恭迎盛會。鑾駕抵達前，立法院副院長江啟臣已在大殿等著接駕，立委楊瓊瓔、廖偉翔和副市長鄭照新則並肩站在廟埕的人群裡。參香隊伍進入廟埕前，信徒自動讓出一條路，當媽祖鑾轎經過楊瓊瓔等三人時，突然轉向往她偏去，楊瓊瓔原以為自己擋到路，連忙朝廖偉翔靠，卻發現後面滿滿人潮退無可退。此時鑾轎停在原地不走，廟方執事人員把她拉到神轎前方說「媽祖要找妳」、「神明在找祂要找的人」。她連忙站到神轎正前方雙手合十，口中念念有詞向媽祖祈福，30秒後鑾轎才繼續前進。目前正值國民黨台中市長提名「姐弟之爭」受矚目之際，楊瓊瓔昨天才在民調中處於挨打地位，山邊媽賜福一事迅速在地方網路社群發酵，認為是媽祖憐惜她的堅持。楊瓊瓔只透露「當下真的超感動的！」其餘不願多說，幕僚強調委員僅以地方民代身分迎駕、為大台中祈福，感謝媽祖庇佑地方平安，不願針對此事多做延伸。