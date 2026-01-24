我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德1月25日攀登台北101大樓

霍諾德爬台北101

艾力克斯・霍諾德

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）原本今（24）日挑戰徒手攻頂台北101大樓，全程由Netflix直播，但因天候不佳延後到明天。面對的是生死交關的極限挑戰，先前他接受Netflix姊妹網站《Tudum》訪問時表示，已跟太Sanni McCandless約好，登頂後最期待的事情就是：「我會搭電梯下來，我們心情會很嗨，然後當晚一起去吃那家很棒的自助餐（buffet）！」這趟行程霍諾德的太太也表態支持，同時也現身台北，力挺老公攀登101，並期待之後完成任務後，一起去吃buffet。現年40歲、育有兩子的霍諾德，為了這次攀101已經籌備許久。他坦言雖然自己有30年攀岩經驗，但這還是頭一次挑戰如此巨大的人造結構。他分析台北101最棘手的部分在於中段如「竹節」般層層堆疊的構造，向外懸挑約10到15度的設計，每8層樓就是一個循環，共有64層，「這就像是不斷重複的高強度攀岩動作，對體能的要求絕對是最高的。」霍諾德信心滿滿，而Netflix製作團隊早已擬定嚴格的雙重確認機制。今天因天候取消，也是團隊事先預備的計畫，關於是否攀登，除了必須由霍諾德本人確認狀態良好，製作團隊也擁有否決權，若天氣或環境不允許，絕對不會讓他冒險上牆。雖然現場沒有設置安全網，但若發生體力透支，團隊備有救援方案；不過Netflix也對外表示，若發生最不幸的墜落意外，會立刻切斷直播訊號，也因此延遲10秒直播，以因應變化。對於死亡風險，霍諾德接受《CNN》訪問時提及，台北101的特殊幾何形狀和每隔幾層樓就有的陽台設計，其實比許多野外岩壁更安全，「如果在野外失手就會死，但在這棟樓上，很多地方跌落其實並不會致命。」攀登101計畫，延期至1月25日上午9時，由Netflix直播，全程實況約120分鐘。🟡台北101 大樓（Taipei 101）小檔案◾位置：台北市信義區信義路五段7號◾完工時間：2004年12月31日落成◾建築師：李祖原聯合建築師事務所◾高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）◾樓層數：地上101層、地下5層◾曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築◾主要用途：辦公室、購物中心、觀景台、餐廳◾結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。◾觀景台位置：89樓、91樓、101樓◾觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元