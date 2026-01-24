我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車銀優被爆料為了躲避高額稅率，透過家人開設空頭公司避稅。（圖／IG@eunwo.o_c）

韓國「臉蛋天才」車銀優近日捲入高達200億韓元（約台幣4.3億）逃稅疑雲，韓媒《Dispatch》（D社）深入追查後發現，車銀優年收入推估高達1000億韓元（約台幣20億），不過他的家族法人公司卻是一片廢墟，但疑似為了躲避高額稅率，公司更改了3次名字。根據《D社》報導指出，車銀優家族公司的演變順序為「Chas GalleryL&CThe Any」，不僅名稱多次更換，公司型態也從股份有限公司轉為有限責任公司，猜測是為了降低稅額以及模糊車銀優實際的收入金額，以便達到減稅目的。D社指出，整起事件可追溯至2019年7月4日，當時車銀優在京畿道安養市成立公司「차스갤러리（Chas Gallery）」，並親自擔任代表人，公司內部董事為其母親崔姓人士，監察人則由父親出任，該公司登記的事業項目多達34項，從音盤製作、經紀管理、演唱會與活動企劃，一路延伸到主題樂園、角色IP、化妝品、餐飲業，範圍之廣引發關注。然而，Chas Gallery成立後並未長期穩定營運，2020年6月，公司從安養遷至金浦市通津邑；兩年後，再度搬遷至仁川江華郡佛恩面，而該地點正是車銀優父母經營鰻魚餐廳的所在地。同年9月，車銀優母親正式接任Chas Gallery代表董事，家族色彩更加明顯。到了2022年，車家再度成立新的有限責任公司「엘앤씨（L&C）」，事業內容與Chas Gallery幾乎完全重疊，核心仍是經紀與演藝相關業務。2024年，又新設第三家公司「디애니（The Any）」，名義上負責車銀優的不動產與資產管理，而實際營運與資金流向，仍集中於同一地址、同一家庭體系內，原本的Chas Gallery已形同空殼公司，最終消滅。而D社也實際前往Chas Gallery原地址取材，該地已經變成一片廢墟，絲毫不像一間公司該有的樣子。國稅廳認定車銀優疑似透過法人形式，將個人所得的演出酬勞與代言費轉入公司帳下，藉此適用較低的法人稅率，若以追稅金額約200億韓元推算，在法人稅率約20%的情況下，其實際稅後利潤至少高達1000億韓元以上，實際營業額恐怕更驚人。稅務專家指出，個人最高稅率可達49.5%，而法人實效稅率約26.4%，高收入者若透過公司結構操作，確實可將稅負降低約20%，並進一步將人事、租金等列為成本費用，而本次逃稅案例也成為了韓國史上金額最高案例，若是案件屬實，車銀優恐怕面臨鉅額罰款、甚至會被判最低5年以上有期徒刑，令人唏噓。