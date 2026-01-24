逛 UNIQLO 別再只拿羽絨外套！近期一款「澎軟肩背包（パフィーショルダーバッグ）」意外成為通勤族新寵，主打輕巧防水且具「鬆弛感」且售價僅 2990 日圓（約新台幣 606 元）。記者巡店更發現隱藏好康：前代C系列款竟下殺至 390 元，且姊妹品牌 GU 也有便宜 200 元的平替款選擇，料將引發小資族搶購潮。
日網友推薦：鬆弛感大包 濕冷天氣也耐操
根據日媒《LIMO》報導，這款被網友封為「大容量神包」的澎軟肩背包，因採用鋪棉材質，背起來有如雲朵般輕盈。UNIQLO 日本官方IG分享的影片瀏覽次數已超過159萬次。
GU 平替款現身：多色選、預算再省 200 元
如果預算更精簡，不少內行網友指定買 GU 的「柔軟尼龍肩背包(358995)」，設計與UQ類似。這款包提供 5 種流行色，價格比 UNIQLO 便宜了 200 元。
網友評價大讚：「原本以為很大會卡卡的，實際背去看演唱會超方便，不會撞到別人」、「空間大到能放平板和書，特別適合學生」。也有通勤族分享，包內設計了前後兩個隔層，剛好能放水瓶與摺疊傘。不過，有小個子受眾提醒，肩帶調節繩較長，若能多個收納環會更簡潔。
官網挖寶：前代 C 系列驚見「跳水價」390 元
除了新品熱銷，記者稍早在官網搜尋時驚喜發現，這款包的前身——超人氣 UNIQLO : C 系列「澎軟肩背包(483802)」竟然還有隱藏版特價。
原本原價 790 元的酒紅色款，目前直接跳水下殺至 390 元，價格幾乎對半砍！直接手刀下單。不過要特別提醒消費者，這類特價商品數量極其有限且「只限店取」，想撿便宜的內行人動作可能得快，以免空手而回。
