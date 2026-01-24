我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麻衣（左2）與愛紗（右2）曾是日本女團「Sunday Girls」成員。（圖／麻衣IG@mai_sato_1113）

日籍女星麻衣與愛紗，曾是日本女團「Sunday Girls」成員，兩人先後於2000年來台發展，更是都與台灣人結婚，並歷經心碎離婚後，再漸漸復出演藝圈，命運驚人的相似。在經歷這麼多事情後，麻衣與愛紗不僅沒有走散，還依然是好朋友，22日麻衣在IG上傳兩人來台26年後久違同框影片，大聊雙方的過往回憶與友情，表示長達26年的陪伴，早已像家人一樣。麻衣22日在IG分享與愛紗同框的影片，兩人開心大聊，互相講述第一次見面的印象、一起主持的節目、組團等，久違的同框，直接讓粉絲掀起回憶殺，愛紗感性表示，雙方的友情不只是好友、閨蜜，更像是家人，「我們的友情不用說就是長長久，所以就是希望兩個人都健康」，麻衣也喊話：「愛紗要一直幸福下去」。麻衣在貼文中，開心表示好久沒有跟愛紗一起上節目，回憶都跑出來，「雖然現在網路上，很多以前我們的節目片段跟照片都已經找不到了，但那些回憶我都還記得～想到都會忍不住笑」。麻衣也透露每次一回台灣跟愛紗見面，就會一路聊到天亮都不累，「希望我們都可以一直這樣，好好過日子、好好幸福下去」，不變的友情讓大家都非常羨慕。46歲麻衣在2014年與台塑集團長孫王泉仁結婚，兩人在東京高檔飯店閃婚，隔年生下長子，看似圓滿的童話卻在產後1年便產生裂痕。麻衣於近期受訪時透露，婚變主因在於她將全身心投入育兒，無暇顧及前夫的情感需求，導致關係迅速冷凍，經歷長達數年的「偽單親」異地生活後，2023年兩人正式離婚，結束了9年婚姻。而曾為家庭淡出螢光幕的麻衣，也在近年重返演藝圈。42歲愛紗於2016年與小5歲台灣模特兒周洺甫（豆腐）登記結婚，並於2017年在沖繩與台北兩地舉辦盛大婚禮。然而，這段看似浪漫的婚姻僅維持3年，2019年2月，愛紗驚覺男方與女性友人互動曖昧，在對方坦承出軌後，愛紗悲痛表示「沒有想過我的婚姻裡面有不忠誠」，並毅然前往戶政事務所簽字離婚。儘管婚後曾為家庭淡出螢光幕並積極維繫感情，但在面對背叛時，她選擇快刀斬亂麻。而2021年，她被拍到與圈外男友「藍寶男」穩定交往，雖然一度分手，但至今依然甜蜜。