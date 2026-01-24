我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團日前提案，要求行政院三長與國民黨團三長，針對總預算案進行三場全國電視辯論。政治工作者周軒發文抨擊，國民黨身為立法院第一大黨，掌握正副院長職位及八個委員會召委，具備絕對主導權，卻不履行立法委員實質審查預算的職責，反而提出到電視台辯論的「昏招」，不僅自貶身價，更是在刷新下限，質疑國民黨立委是否已喪失在議場問政的能力。周軒分析，國民黨目前的政治策略，似乎盲目跟隨僅有八席的民眾黨，受到黃國昌的節奏牽制。他指出，黃國昌針對賴清德、卓榮泰叫陣，本質上是為了拉抬個人聲量，並累積日後與國民黨談判、挖牆腳的政治籌碼，國民黨卻傻傻跟上，完全玩不過對方的政治算計，甚至連表決主動權在手的優勢都不懂得運用，反而配合演出這齣政治鬧劇。國民黨放著立法院直播與委員會審議程序不用，執著於電視辯論，周軒感到匪夷所思，並痛批，國民黨拒絕將預算案付委審查，導致國會運作空轉，這種不敢付委、只想作秀的行為實屬了然。他呼籲國民黨應回歸體制，透過正常的審查流程讓全民檢視預算，而非試圖以轉播辯論的方式，規避立法委員應盡的監督職責。