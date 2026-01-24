日本熊本縣阿蘇地區20日發生觀光直升機墜毀意外，機上1名日籍駕駛與2名台灣遊客至今下落不明，眼看「黃金72小時」流逝，當局仍未能明確整合、決定應對方式；與此同時，九州也迎來極寒天候，搜救恐再度卡關。
根據《共同社》報導，損毀的直升機雖然在距離火山口邊緣約50公尺下方、近乎絕壁的陡坡上被發現，但由於氣溫低、火山口升起大量蒸汽、現場能見度不佳、風勢強，加上還需警惕有害火山氣體等多重因素影響，行動相當困難，當地消防部門坦言，搜尋行動恐將「長期化」。
該架觀光直升機於當地時間20日上午10點多，載著2名台灣遊客和1名日籍飛行員起飛，不久後就失去聯繫，從熊本縣警方公布的照片和影片，可以看到火山口內的陡坡上，嚴重損毀的機體；然而，火山口邊緣的地質非常鬆軟、容易崩塌，周邊幾乎沒有可作為支點的物體或岩石，這些都增加搜救難度。
雪上加霜的是，據《日本放送協會》報導，今（24）會有氣溫低於攝氏零下30度的強烈寒流進入九州，導致多地嚴寒，部分地區、特別是山區，預計將出現大雪，日本氣象廳提醒民眾，應慎防積雪和路面結冰影響交通安全。
極寒天氣、險峻地形夾擊，阿蘇火山口的搜索難度恐有增無減，家屬只能祈禱奇蹟出現。
