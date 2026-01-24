我是廣告 請繼續往下閱讀

聖地牙哥教士隊投手達比修有（Yu Darvish）的妻子、前角力世界冠軍聖子（Seiko Darvish），於今日（24日）在個人社群平台上分享喜訊。她宣布自己已從巴西柔術的「青帶」正式晉升為「紫帶」，並感性回顧這段跨越20年的漫長運動生涯。達比修有隨後也轉發該動態，以簡單且溫馨的「Congrats」配上表情符號祝賀妻子。現年45歲的聖子以日、英雙語發長文表示，自己繫著這條青帶已經約20年。這期間，她不僅是頂尖運動員，更經歷了結婚、生子，並將大部分時間奉獻給支持家庭與照顧孩子。她坦言，在長時間無法如願練習的情況下，曾以為自己不會再迎來晉升的時刻，甚至直到現在仍覺得有些不可思議。「這是一段非常漫長且曲折的道路，我沒有固定的道場，輾轉於各個練習地點，中間還經歷過多次長期中斷，但我始終選擇回到這塊賽場上。」聖子在文中向過去20年來指導過她的所有教練表達了最誠摯的謝意。聖子特別點名感謝現任教練尼基（Nikki），感謝對方的優雅、耐心以及不曾動搖的信任。聖子表示：「甚至在我自己都不相信自己時，妳也從未放棄。這條紫帶是我人生路程的縮影，也是妳細心引導的證明。」感言的最後，聖子將榮耀歸於家人與丈夫達比修有。她提到，達比修有是她最堅強的後盾，尤其在球季外的休賽期間，為了讓她能參加晚上的訓練或參加比賽，丈夫會主動承擔照顧孩子的工作。她感性地對達比修有喊話：「如果沒有你的支持，我不可能走到今天。真的非常感謝你一直以來的陪伴。」這對體壇神仙眷侶的互動也引起不少網友熱議，紛紛盛讚聖子即便身為多個孩子的母親，依然保有對運動的熱情與自我挑戰的精神，堪稱女性與運動員的典範。