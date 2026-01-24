苗栗後龍「山邊媽祖」今（24）日前往台中展開贊境賜福活動。本次行程重點包含與南屯萬和宮、台中萬春宮、東區樂成宮進行交流，傍晚更將前往旱溪夜市賜福。最受矚目的是，山邊媽祖晚間抵達樂成宮後，將駐駕「數日」，這意味著山邊媽祖會在台中小住幾天，讓信眾能親睹風采。
無法前往現場的信眾，可鎖定官方 YouTube 頻道掌握最新位置： 👉 苗栗後龍山邊媽祖直播連結
2026 山邊媽祖台中贊境行程表
贊境路線與交通指引
山邊媽祖今日路線橫跨南屯、西區、中區及東區，主要路段如下：
• 上午： 萬和宮出發，經南屯路、五權五街、柳川東路、民族路至萬春宮。
• 下午： 萬春宮出發，經自由路、光復路、南京路、復興東路至樂成宮。
• 傍晚： 沿旱溪東路前往旱溪夜市，晚間 20:00 返回樂成宮。
• 提醒： 因隨香人數眾多，台中火車站周邊及旱溪東路一帶預計會出現車多壅塞，請駕駛人提前繞道。
亮點：三媽會合、駐駕樂成宮數日
本次贊境山邊媽祖將與樂成宮「旱溪媽」及浩天宮「大庄媽」合體巡遊旱溪夜市。而信眾最關心的「一安排」，即是山邊媽祖於晚間 21:00 抵達樂成宮後，將留在該處駐駕數日，提供在地居民參香，是近距離接觸山邊媽祖的最佳機會。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
|時間
|地點
|活動內容
|08:00
|南屯萬和宮
|停駕 1 小時（09:00 起駕）
|12:30
|台中萬春宮
|停駕 1.5 小時（14:00 起駕）
|16:00
|東區樂成宮
|停駕 1.5 小時（17:30 起駕）
|18:30
|旱溪夜市
|偕同旱溪媽、大庄媽共遊賜福
|21:00
|東區樂成宮
|駐駕，並於此參香數日
