苗栗後龍「山邊媽祖」今（24）日前往台中展開贊境賜福活動。本次行程重點包含與南屯萬和宮、台中萬春宮、東區樂成宮進行交流，傍晚更將前往旱溪夜市賜福。最受矚目的是，山邊媽祖晚間抵達樂成宮後，將駐駕「數日」，這意味著山邊媽祖會在台中小住幾天，讓信眾能親睹風采。

即時動態：直播連結
無法前往現場的信眾，可鎖定官方 YouTube 頻道掌握最新位置： 👉 苗栗後龍山邊媽祖直播連結

2026 山邊媽祖台中贊境行程表

時間 地點 活動內容
08:00 南屯萬和宮 停駕 1 小時（09:00 起駕）
12:30 台中萬春宮 停駕 1.5 小時（14:00 起駕）
16:00 東區樂成宮 停駕 1.5 小時（17:30 起駕）
18:30 旱溪夜市 偕同旱溪媽、大庄媽共遊賜福
21:00 東區樂成宮 駐駕，並於此參香數日
贊境路線與交通指引
山邊媽祖今日路線橫跨南屯、西區、中區及東區，主要路段如下：

    •   上午： 萬和宮出發，經南屯路、五權五街、柳川東路、民族路至萬春宮。

    •   下午： 萬春宮出發，經自由路、光復路、南京路、復興東路至樂成宮。

    •   傍晚： 沿旱溪東路前往旱溪夜市，晚間 20:00 返回樂成宮。

    •   提醒： 因隨香人數眾多，台中火車站周邊及旱溪東路一帶預計會出現車多壅塞，請駕駛人提前繞道。

▲山邊媽祖1月24日台中贊境路線圖。（圖／翻攝自財團法人苗栗縣山邊媽祖宮臉書社團）
亮點：三媽會合、駐駕樂成宮數日
本次贊境山邊媽祖將與樂成宮「旱溪媽」浩天宮「大庄媽」合體巡遊旱溪夜市。而信眾最關心的「一安排」，即是山邊媽祖於晚間 21:00 抵達樂成宮後，將留在該處駐駕數日，提供在地居民參香，是近距離接觸山邊媽祖的最佳機會。

資料來源：苗栗後龍山邊媽祖YouTube頻道

