日前民眾黨主席快閃訪美，返台後開記者會表示，軍事採購特別預算，裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒關係。對此前民眾黨員吳靜怡發文，黃國昌將專業的技術交流場合，描述成軍火商來台搶食1.25兆國防預算，刻意的語意操作不僅將國防安全議題帶入輿論陷阱，更是惡意製造台灣與美國之間的信賴裂痕，嚴重傷害台灣的國際信任，直言黃國昌欠美方一個正式道歉。分析黃國昌的論述邏輯，吳靜怡認為，他先拋出國防預算中僅有部分對美軍購，再暗示其餘用途不明，最後引導至軍火商分贓的指控；事實上，該活動由AIT安合組主辦，聚焦在不對稱作戰相關的新創技術與次系統供應，包括無人機、電子戰及資安等領域的實力盤點，這是一場專業的能力交流會，會中並無任何標案、價格或採購承諾，黃國昌將其標籤化為掮客搶錢，完全是背離事實的政治操作。吳靜怡呼籲，若要履行立委監督職責，正當做法應是讓國防預算進入委員會進行實質審查，透過分項說明與設定條件來把關，而非在媒體前刻意製造恐慌與誤解。她質疑黃國昌赴美回台後，非但沒有深化台美關係，反而藉此挑撥國際盟友間的合作基礎，將國家安全議題轉化為政爭資本。