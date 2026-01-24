我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小袋成彬站上Billboard Live TAIPEI表演直呼期待。（圖／Billboard Live TAIPEI）

菊池桃子首度來台 期待與大家產生共鳴

相川七瀨睽違20年再登台 預告帶來經典代表作

合作宇多田光成名 小袋成彬登台超緊張

國際級的音樂表演殿堂Billboard Live TAIPEI，除了搜羅新進的韓系音樂人來台演出，2月也邀請到多位日本影響力橫跨世代的歌手，包括2月7日的小袋成彬；2月13日菊池桃子，都將首度來台開唱；出道30年的日本搖滾女力代表相川七瀨，也會在2月26日登上Billboard Live TAIPEI舞台開唱。菊池桃子於1984年以電影出道後，也在同年以歌手身分出道，作為偶像廣受歡迎。1985年，以17歲之齡成功於日本武道館舉辦演出的她，創下當時日本最年少公演紀錄，轉眼出道40多年，她覺得「體貼」與「溫柔」是能夠長久走在音樂道路上不可或缺的事情。過往從未來過台灣的菊池桃子也笑說，因為網路串流的普及，發現世界各地的人們都在聽她的歌，因此每次到海外演出，她都抱持著「自我介紹」般的心情站上舞台。對於這次能夠來台公演，她直呼非常幸福，並表示：「我希望能夠用心唱歌，與大家的心產生共鳴。」相川七瀨1995年出道後，便以鮮明的女性視角與充滿力量的搖滾姿態受到矚目，代表作包括〈戀心〉、〈不願作夢的少女〉等。轉眼迎來出道30周年，她坦言曾在30多歲時因育兒而暫緩工作，但隨著孩子逐漸能夠自理生活，加上這三、四年間遇到志同道合的創作夥伴，重新點燃對音樂的熱情，也創作出大量新作品。這次睽違20多年再度來台，相川七瀨直呼期待不已，也預告將帶來歷年經典代表作，並融入多首深受歌迷喜愛的抒情歌曲。小袋成彬因與宇多田光合作〈Lonely One〉而聲名大噪，出道專輯《分離派の夏》也由宇多田光親自製作。2019年他移居倫敦，希望能在健全且充滿創造力的環境中持續創作，也完整呈現在2025年推出的新作《ZATTO》中，成功融合爵士、雷鬼、Dub、拉丁等多元元素，展現成熟且深刻的音樂語彙。值得一提的是，過去他雖多次造訪Billboard Live東京欣賞演出，這次卻是首次以表演者身分登台，小袋成彬自信表示：「站上舞台時，我從來沒有感到緊張過。」同時也許下2026年的新年願望，希望能發行更多音樂作品，與喜愛他的歌迷相見。