我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎日前到杜拜留學，近日發文竟被發現定位在中國，社群還因此慘遭網友洗版，讓她忍無可忍怒反擊：「這也能獵巫」。（圖／愛莉莎莎IG@goodalicia）

博恩超強學歷！愛莉莎莎、理科太太被輾壓

▲理科太太（如圖）擁有高達170的智商及邏輯型思考模式。（圖／記者葉政勳攝）

金針菇讀臺大中文系！愛莉莎莎留學經歷狂

▲金針菇（右）畢業於臺灣大學中國文學系，會讀書又會創作。（圖／翻攝自韓勾ㄟ金針菇YouTube）

網路世代創作者崛起，YouTuber以產出創意、搞笑內容影片成為新興行業別，然而，台灣YouTube圈藏著許多高學歷的學霸，其中包含喜劇演員博恩、YouTuber愛莉莎莎、理科太太及蒼藍鴿等，博恩堪稱高知識份子一員，他畢業於臺灣大學，並雙主修外國語文學系及心理學系，隨後出國深造2年，各自取得倫敦大學大腦與心智科學研究所碩士、巴黎第六大學整合生物研究所碩士學位，「6年之間拿了2個學士、2個碩士」，有網友在Dcard論壇以此討論，推舉博恩堪稱是YouTube圈內最強學歷。還有一位高材生，那就是愛莉莎莎！她在台灣就讀國立清華大學人文社會學系，畢業後因為仍在摸索自己的志向，因此決定奮力一闖，努力學英文，入學英國斯特拉斯克萊德大學，最後順利取得碩士學位，爾後短暫到韓國及澳洲留學過，現今也將所學運用在多媒體及產品身上，成為身兼多職的YouTuber。理科太太的學歷同樣驚人，小時就讀貴族學校薇閣，高中受中央研究院研究員推薦申請密西根大學安娜堡分校，進修生物醫學工程，到了大三，理科太太到紐約繼續攻讀哥倫比亞大學研究所，也拿到了碩士學位，其擁有高達170的智商及邏輯型思考模式，使她個人特色鮮明，於YouTuber界中脫穎而出。而從韓國來台發展的YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也是學霸之一，金針菇來台居住超過10年，2014年成為創作者，2020年因為1支訪問「脫北者」影片人氣暴漲。金針菇來台留學的契機源於爸爸及哥哥，從國小就對「中文」有強烈好奇心，苦讀一番畢業於臺灣大學中國文學系，會讀書又會創作，堪稱才女。另外，2017年起分享醫學知識爆紅的蒼藍鴿，影片內容涵蓋各種保健常識、預防疾病及生活認知等類型，至今頻道擁有超過88萬觀眾訂閱。而蒼藍鴿的學歷，正是畢業於臺灣大學醫學系，目前在自家診所擔任院長、蘋果樹北大診所主治醫師等，同時身兼創作者，讓觀眾看到他私下活潑又有趣的一面。