▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

由於今日因雨延期，攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）即將於明（25）日再次挑戰徒手攀登台北101大樓，Netflix這次除了全程獨家直播，更找來豪華嘉賓團。日前更有台灣網友發現，WWE（世界摔角娛樂）的頂尖巨星羅林斯（Seth Rollins）已低調抵台，並在社群平台曬出照片，引起討論。羅林斯於21日在IG上傳了一段由下往上拍攝台北101的影片，壯麗的建築結構預示著即將到來的極限挑戰。不僅如此，他的妻子、同樣是WWE傳奇巨星的林奇（Becky Lynch）也在IG限時動態分享了兩人在台北用餐的照片。這對摔角界的「權力夫婦」現身台灣，正是為了擔任霍諾德挑戰101大樓的現場嘉賓主持，為這場全球矚目的生死挑戰增添星光。羅林斯為什麼來講解徒手攀岩？他明明職業摔角手不是嗎？這可能是Netflix為了推廣《WWE》第 2 季:《Unreal》真人實境紀錄面的一種方式，現正在Netflix上串流!。畢竟過去摔角選手客串各大體育賽事或活動也很常見，這次他本人來到台灣，說不定有什麼「劇情」發生也不一定。羅林斯近期也在個人社群上幫《Unreal》打廣告，這一次他在轉播台上如何表演自己的「麥克風秀」，也備受摔角迷期待。現年39歲的羅林斯，本名科比·羅培茲（Colby Lopez），其擂台名「賽斯·羅林斯」是為了向他最崇拜的「黑旗樂團（Black Flag）」主唱亨利·羅林斯（Henry Rollins）致敬。羅林斯並非出身摔角世家，他對摔角的熱愛始於愛荷華州小鎮的後院，當時他與朋友們在彈簧床上自編自演。2005年正式出道後，他憑藉卓越的技術席捲獨立圈，並在2010年與WWE簽約。羅林斯在WWE的成就可謂前無古人，他是WWE旗下品牌NXT史上的第一位重量級冠軍。2012年他與羅曼·瑞恩斯（Roman Reigns）、迪恩·安布羅斯（Dean Ambrose）組成「神盾軍團」突襲主秀，成為摔角史上最具影響力的三人組合。羅林斯曾兩度奪得WWE冠軍、兩度環球冠軍、兩度洲際冠軍，並保有同時持有世界重量級冠軍與美國冠軍的唯一紀錄。在第31屆摔角狂熱（WrestleMania 31）中，他創下史上首次在主賽事中途兌現「公事包」並奪冠的壯舉，被譽為「世紀大劫案」。羅林斯以對工作的極度熱誠著稱，他甚至創辦了「Black & Brave」摔角學院培育新人。有趣的是，身為常年飛行的職業選手，羅林斯有一個堅持：他絕不托運自己的摔角裝備與冠軍腰帶。他曾笑說：「如果行李弄丟了，你就完蛋了，所以我一定親自帶上飛機。」此次羅林斯來到台灣，不僅是為了見證霍諾德的極限挑戰，更是他與台灣摔角迷距離最近的一次。明早9點，觀眾將能在直播中看見這位「建築師（The Architect）」如何以其獨特的視角，見證人類挑戰101大樓的歷史時刻。📌 賽斯·羅林斯（Seth Rollins）個人小檔案羅林斯是 WWE 史上極少數贏得過「全滿貫」（Grand Slam）榮譽的選手，象徵他贏得過所有主要品牌的主線腰帶：