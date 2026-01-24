由於今日因雨延期，攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）即將於明（25）日再次挑戰徒手攀登台北101大樓，Netflix這次除了全程獨家直播，更找來豪華嘉賓團。日前更有台灣網友發現，WWE（世界摔角娛樂）的頂尖巨星羅林斯（Seth Rollins）已低調抵台，並在社群平台曬出照片，引起討論。

羅林斯與妻子林奇現身台北　社群限動洩蹤跡

羅林斯於21日在IG上傳了一段由下往上拍攝台北101的影片，壯麗的建築結構預示著即將到來的極限挑戰。不僅如此，他的妻子、同樣是WWE傳奇巨星的林奇（Becky Lynch）也在IG限時動態分享了兩人在台北用餐的照片。這對摔角界的「權力夫婦」現身台灣，正是為了擔任霍諾德挑戰101大樓的現場嘉賓主持，為這場全球矚目的生死挑戰增添星光。

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）
摔角手為何參與直播攀登101？耐人尋味

羅林斯為什麼來講解徒手攀岩？他明明職業摔角手不是嗎？這可能是Netflix為了推廣《WWE》第 2 季:《Unreal》真人實境紀錄面的一種方式，現正在Netflix上串流!。畢竟過去摔角選手客串各大體育賽事或活動也很常見，這次他本人來到台灣，說不定有什麼「劇情」發生也不一定。

羅林斯近期也在個人社群上幫《Unreal》打廣告，這一次他在轉播台上如何表演自己的「麥克風秀」，也備受摔角迷期待。

誰是羅林斯？從愛荷華後院打到世界巔峰

現年39歲的羅林斯，本名科比·羅培茲（Colby Lopez），其擂台名「賽斯·羅林斯」是為了向他最崇拜的「黑旗樂團（Black Flag）」主唱亨利·羅林斯（Henry Rollins）致敬。

羅林斯並非出身摔角世家，他對摔角的熱愛始於愛荷華州小鎮的後院，當時他與朋友們在彈簧床上自編自演。2005年正式出道後，他憑藉卓越的技術席捲獨立圈，並在2010年與WWE簽約。

戰績輝煌　首位NXT冠軍與神盾軍傳奇

羅林斯在WWE的成就可謂前無古人，他是WWE旗下品牌NXT史上的第一位重量級冠軍。2012年他與羅曼·瑞恩斯（Roman Reigns）、迪恩·安布羅斯（Dean Ambrose）組成「神盾軍團」突襲主秀，成為摔角史上最具影響力的三人組合。

羅林斯曾兩度奪得WWE冠軍、兩度環球冠軍、兩度洲際冠軍，並保有同時持有世界重量級冠軍與美國冠軍的唯一紀錄。在第31屆摔角狂熱（WrestleMania 31）中，他創下史上首次在主賽事中途兌現「公事包」並奪冠的壯舉，被譽為「世紀大劫案」。

紀律嚴明的職業選手

羅林斯以對工作的極度熱誠著稱，他甚至創辦了「Black & Brave」摔角學院培育新人。有趣的是，身為常年飛行的職業選手，羅林斯有一個堅持：他絕不托運自己的摔角裝備與冠軍腰帶。他曾笑說：「如果行李弄丟了，你就完蛋了，所以我一定親自帶上飛機。」

此次羅林斯來到台灣，不僅是為了見證霍諾德的極限挑戰，更是他與台灣摔角迷距離最近的一次。明早9點，觀眾將能在直播中看見這位「建築師（The Architect）」如何以其獨特的視角，見證人類挑戰101大樓的歷史時刻。

📌 賽斯·羅林斯（Seth Rollins）個人小檔案

項目 內容
本名 科比·羅培茲（Colby Lopez）
年齡 39 歲（1986 年 5 月 28 日出生）
身高 / 體重 185 公分 / 98 公斤
出生地 美國愛荷華州布法勞（Buffalo, Iowa）
擂台暱稱 建築師（The Architect）、瘋癲羅林斯（"Freakin" Rollins）、夢想殺手
配偶 貝基·林奇（Becky Lynch，2021 年結婚，同為 WWE 傳奇女將）
出道年份 2005 年
📍職業生涯主要成就

羅林斯是 WWE 史上極少數贏得過「全滿貫」（Grand Slam）榮譽的選手，象徵他贏得過所有主要品牌的主線腰帶：

  • 首屆 NXT 冠軍： 2012 年成為該品牌歷史上第一位王者。

  • 世界重量級冠軍： 2 次。

  • WWE 環球冠軍： 2 次。

  • 洲際冠軍 / 美國冠軍： 各 2 次。

  • 雙打冠軍： 6 次。

  • 特殊榮譽： 2014 年公事包大戰獲勝者、2019 年男子皇家大戰（Royal Rumble）優勝、2015 年年度超級巨星。

📍必知三大故事

  1. 「世紀大劫案」： 在 WrestleMania 31 的主賽事中，羅林斯突襲衝入現場，兌現公事包合約，在眾人震驚中奪走世界冠軍，這被公認為 WWE 史上最震撼的轉折之一。

  2. 名字的由來： 「Rollins」這個名字是向硬核龐克樂團 Black Flag（黑旗樂團） 的主唱亨利·羅林斯（Henry Rollins）致敬，這充分展現了他對重金屬與硬核音樂的狂熱。

  3. 不托運的原則： 身為職業選手，他堅持隨身攜帶摔角戰袍與冠軍腰帶登機。他曾說：「行李可能會丟，但冠軍的象徵絕不能丟。」

📌《赤手獨攀台北101：直播》資訊

Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）

內容：全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。

製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）

節目統籌兼執行製作：Al Berman

執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck

導演：Joe DeMaio

更多「攀登101」相關新聞。

