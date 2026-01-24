我是廣告 請繼續往下閱讀

上班族最怕的不是低薪，而是跟錯主管。面試心得分享平台「面試趣」最新調查顯示，40%的上班族認為「問題主管」是職場最常遇到的鬼故事，而最煩人的主管類型中，「情緒化愛罵人」以31%的得票率壓倒性奪冠，讓員工每天上班都像在踩地雷，心理壓力大。面試趣指出，40%的上班族認為「問題主管」是職場最常遇到的鬼故事，排名遠超過第2名的「工作量過多」19%，相差1倍。在最煩人的主管類型中，「情緒化愛罵人」以31%的得票率壓倒性奪冠，讓員工每天上班都像在踩地雷，心理壓力大。面試趣分析，其次則是決策反覆的「朝令夕改」（21%），及空有承諾卻無實質回饋的「只會畫大餅」（20%），「責任推給下屬」（15%）、「外行領導內行」（14%）也榜上有名。面試趣專家指出，情緒化主管容易導致優秀人才流失，讓公司陷入士氣低落的惡性循環。也建議求職者，應將面試視為雙向評估的機會，主管面試時的態度通常就是日後相處的縮影。若面試過程中感覺主管態度傲慢，或是刻意迴避管理風格、工作分配問題，應相信自己的直覺，因為進公司後這些問題往往會變得更嚴重。入職前，也可以多方參考面試趣等平台的評價，才能做出更適合自己的選擇。面試趣提醒，若在職場遇到糟糕的主管，應以身心健康為優先考量。待在有毒的職場環境越久，離職後的復原期就越長；與其苦撐不如及早離開，尋找尊重專業的工作環境。