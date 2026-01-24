我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨去年發動大罷免失利，總統賴清德點名民進黨立院黨團幹部改選，不過黨團總召柯建銘仍續任迄今，23日更表態，會繼續登記參選總召，又觸動黨內敏感神經。不過藍營認為，柯建銘新會期絕對還是會擔任總召，繼續帶領民進黨立委。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥分析，儘管賴清德過去曾多次釋出希望黨團改組的訊號，但在現實政治考量下，最終恐仍會讓柯建銘續任，維持黨團穩定。林沛祥說，柯建銘不僅下個會期續任總召的機率極高，甚至整屆立委任期繼續掌舵的可能性也不小。他認為，民進黨團若少了柯建銘這樣熟稔議事運作、擅長攻防調度的人物，整體戰力恐怕會明顯下降；從在野黨角度來看，柯若續任，反而是一項不利因素。至於賴清德與柯建銘之間的關係，林沛祥進一步指出，外界對兩人之間的情分與互動多所揣測，雖然曾傳出賴清德希望推動黨團改組，但在朝野對立激烈、立院情勢複雜的情況下，賴清德為求穩定，極可能選擇妥協，接受柯建銘續任的結果。林沛祥也觀察，目前民進黨內尚未出現具體人選表態挑戰總召位置，黨內氣氛顯示缺乏接班布局。他因此預測，下個會期的立法院，仍將看到柯建銘站在民進黨團最前線，持續主導黨團議事攻防與國會策略。