我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年桃園市長選戰，民進黨誰要挑戰現任桃園市長張善政，外傳立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人，都是可能的人選。國民黨議員鍾沛君公開「唯一支持」王義川代表綠營出征，原因是民進黨在台北與桃園的選戰佈局，現階段已無須過度考量中間選民，因為在難以勝選的前提下，首要任務應是鞏固基本盤並保住現有的議員席次，而王義川正是具備高度知名度，且能有效激發綠營支持者熱情的最佳人選。以議員選多席次的邏輯，鍾沛君觀察到即便政治立場極端的選民僅佔少數，但只要能拋出讓深綠支持者有感的議題，便能確保基層票源不流失。她直言王義川雖在藍營心中仇恨值高，卻能避免綠營選民出現「可投可不投」的心態，防止陷入兩頭空的窘境；若操作得當，甚至有機會在市長選戰的帶動下，為民進黨多爭取一到兩席議員席次。鍾沛君語帶諷刺，絕對支持王義川參選，並戲稱這麼好的人選是「為國舉才」。她認為對民進黨而言，王義川這張牌雖然未必能贏得市長寶座，但在整體選戰策略中，卻是能將政黨基本盤刷到極致、發揮「母雞帶小雞」功能的不二人選，對戰力給予另類的高度肯定。