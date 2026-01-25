極限攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原訂昨（24）日上午挑戰徒手攀登台北101，因天氣影響，緊急宣布將延後到今（25）日上午9點進行。這場史無前例的壯舉將透過Netflix全球直播，吸引全世界目光。《NOWNEWS》也整理了霍諾德5大名言金句，還有網友在Threads歪樓討論「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」吸引不少人留下「亞洲家長金句」，讓大批網友直呼「PTSD都發作了」。
「我不是來玩命的」 揭開攀登傳奇的5大名言
霍諾德曾在2017年不帶任何繩索、安全裝備，僅憑雙手征服優勝美地3000英尺（約914.4公尺）高的「酋長岩」，該過程被拍成紀錄片《赤手登峰》。針對此次挑戰台北101，霍諾德展現了極高的專業與冷靜，《NOWNEWS》整理了這位大師的5大名言，帶您一窺他的心路歷程：
◼︎「我不想成為一位幸運的攀登者，我想成為一位偉大的攀登者。」 不同於尋求運氣，霍諾德靠的是極致精準與練習，在攀登酋長岩的3小時56分鐘內，他的每一步，甚至每一個呼吸都不能出錯。
◼︎「關鍵不在於如何無懼地攀登，而在於恐懼滲入神經時，你該如何應對。」 醫學檢測發現霍諾德的「杏仁核」對恐懼較沒有反應，但他強調這是透過成千上萬次練習換來的冷靜。
◼︎「徒手攀登不是追求腎上腺素，更像是一種冥想，平靜而放鬆。」 對霍諾德而言，攀爬是進入一種「心流」狀態，而非單純的玩命。
◼︎「冒險就是嘗試一些事情，而不知道結果會如何。」 為了這次挑戰，霍諾德親筆致信101董事長賈永婕，強調自己已做好妥善計劃，並承諾「會活著回家」。
◼︎「我認為這很安全，這是透過準備、訓練與彩排來達到的安全。」 面對外界質疑，霍諾德對《CNN》表示，所有看似危險的動作，背後都是無數次的肌肉記憶訓練。
換台灣人爬101？ 網擬「亞洲家長」10大金句眾笑翻
就在霍諾德備戰之際，Threads上一名網友發問，「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」引發熱烈討論，留言區出現滿滿的「亞洲家長經典發言」，讓不少人直呼「PTSD（創傷後壓力症候群）發作」。
◼︎「數到三，給我下來。」
◼︎「同學叫你去就去？」
◼︎「敢爬那麼高，也沒見你爬到頂大。」
◼︎「你要是把這精神拿來讀書，不知道可以考多好。」
◼︎「你有人家厲害嗎？正事不做，老學人家搞那些有的沒有的。」
◼︎「你住美國的表弟，13歲就爬過了。」
◼︎「你爬，你爬了就不要回來了。」
◼︎「不好好讀書，爬那個對你的人生有幫助嗎？」
◼︎「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101。」
◼︎「我跟你說啦，我朋友的女兒的小孩就是這樣出事情的。」
這波幽默互動連台北101董事長賈永婕也親自留言，開玩笑表示「給我去罰站！不准動！」笑翻一眾網友。
霍諾德攀登101直播資訊
時間：2026年1月25日（周日）上午9點
直播平台網址：Netflix全球獨家直播《赤手獨攀台北101：直播》https://www.netflix.com/title/81987107（需有會員）
預計攀登時間：約2小時
資料來源：Netflix、Threads、《CNN》
