我是廣告 請繼續往下閱讀

國造潛艦「海鯤號」已完成5次浮航測試，但仍無法於去年11月底交艦，近日海鯤號再度出現在台船船塢，傳出1月中下旬有望進行潛航測試。媒體報導稱海鯤號將租用浮塢於港內進行下潛測試，台船今（24）日回應，從未有此規劃、與事實不符，強調確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續海上測試(SAT)。海鯤號因為無法於去年11月底交艦，海軍依合約每日罰款台船19萬元。海軍參謀長邱俊榮海鯤號22日在國防部例行記者會上答覆表示，海鯤號21日已經出塢，現在在台船碼頭，目前海軍跟台船還有國外的技協持續做必要的驗測，逐步完成前置作業，達到安全條件後就會召開評估會議，決定後續潛航準備。邱俊榮強調，目前都按照計畫性的做，達到標準才會安排後續前置測試或潛航。網路媒體「鉅聞天下」報導，海鯤號潛艦下一節點是「淺水潛航」前的靜態下潛測試，將由中信造船所屬「中信八號」大型浮動船塢搭載海鯤號下潛，進行坐底與懸浮測試，以確認全艦進、排水能否符合設計要求。對此，台船發布新聞稿指出，海鯤艦已完成塢內裝備檢整，將逐步完成潛航測試前置作業，台船從未規劃「租用浮塢於港內進行下潛測試」，有關媒體報導與事實不符。台船強調，目前台船、海軍監造與國外原廠技協共同執行測試及驗收，於確認達到潛航安全條件並經評估後，才會安排後續海上測試。