▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

當你的兒子要徒手攀岩101、酋長岩，作為母親一般而言，會在底下焦慮，是人之常情。但攀岩家霍諾德的媽媽Deirdre Wolownick選擇了一條最硬核的道路，她決定親自爬上去看看。這位傳奇老媽為了理解兒子的世界，自2009年58歲時開始接觸攀岩，從零開始克服恐懼，在66歲時第一次和兒子攻頂，到了2021年9月、她70歲時成功和一群朋友攻頂酋長岩，成為目前完成此壯舉的最年長女性。Deirdre接受Podcast《Late Starters Club》專訪時坦言，兒子因2018年上映的紀錄片備受關注，但在那之前，母子間其實沒什麼共同話題，「因為我太忙了，對攀岩一無所知，那是他的世界」。為了不想只當個旁觀者，她在58歲那年（2009年）主動踏入攀岩館，希望能理解兒子對這項運動的痴迷。雖然她曾以為自己有嚴重的懼高症，連從高樓窗戶探頭都會胃痛，但實際綁上繩索後她發現：「你怕的不是高度，是怕掉下去，只要繩子另一端是世界上最強的攀岩者，就沒什麼好怕的。」除了心理建設，體能對她也是挑戰。Deirdre回憶，自己在55歲前幾乎是個久坐族，甚至因為從小生長在充滿煙味的環境，以為自己肺不好、跑不動。直到某天她心血來潮跑了一英里，回家興奮地向兒子炫耀，結果霍諾德淡定地回了一句：「酷喔。媽，如果你能跑一英里，你就能跑一英里半。」 這句鼓勵打破了她的自我設限。為了挑戰酋長岩，Deirdre制定了嚴格的18週課表，每週進行高強度有氧與繩索訓練，最終66歲那年首次和兒子一起攻頂，到了70歲，她帶著一群朋友二度攻頂並在山頂露營慶生，刷新了自己的紀錄。面對年齡，Deirdre認為，「老了就不中用」的觀念是錯的。身兼作家、音樂家與攀岩紀錄保持人的她，勉勵大家：「如果醫生告訴我只剩6個月可活，我不會哀悼，我會打字打得更快。」 對她而言，與其坐在家裡感嘆歲月，不如現在就穿上裝備，去山頂開一場最酷的派對。霍諾德近期來台準備攀岩101，他在行前已做了許多準備功課，原訂今天要攀爬，但因天候不佳，延後到明（25）日，全程將由Netflix直播，時長大約2小時。🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）