我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長林佳龍23日午間設宴接待美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）一行，林佳龍感謝蓋耶哥長期對台灣民主與安全的跨黨派支持，並強調雙方在台美合作上已展現顯著成果，包含上週剛完成對等關稅談判及投資備忘錄的簽署。他指出，未來台美將在科技、貿易及可信任供應鏈等領域深化連結，將彼此的互補優勢轉化為共同韌性。在地方連結方面，林佳龍提到亞利桑那州隨著台積電進駐，已成為台灣全球戰略布局的核心位置。蓋耶哥參議員自2018年起便積極促成台北直飛鳳凰城的航線，如今華航與星宇正式開通直航班機，讓雙邊交流更便利。林佳龍也表達對造訪鳳凰城的期待，並表示外交部將持續提升在地服務能量，研議增設辦事處，以強化雙邊商務與民間的連結穩定性。針對國防安全，林佳龍強調在總統賴清德領導下，台灣正積極提升國防預算並強化安全韌性，以因應中國灰色地帶的軍事恫嚇。蓋耶哥參議員對台灣展現自我防衛決心的具體行動表示肯定，認為台美緊密合作是維護台海及區域和平的關鍵，林佳龍重申「台灣是世界的台灣」，未來將與美國及全球民主夥伴攜手合作，共創民主供應鏈與繁榮的未來。