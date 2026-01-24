美國五角大廈23日晚間公布最新版「國防戰略」（National Defense Strategy,NDS），將重點放在美國國土和西半球，文件中完全未提到台灣，對中國的態度也與過去不同，明顯有所軟化。對此，《BBC》報導直言中國已不再是川普政府的首要國安優先事項。
根據《BBC》報導，「國防戰略」每4年發布一次，最新版「國防戰略」很大程度上重申了川普2.0的政策立場，那就是美國優先以及走向關注美國人具體利益的孤立主義，強調美國國土和西半球的安全才是五角大廈的首要關注事項，並稱過去華盛頓長期忽視了美國利益，並指出未來將向美國盟友提供「更為有限的」支援。
「國防戰略」內容重申，五角大廈將確保美國軍事和商業活動能夠進入關鍵區域，「特別是巴拿馬運河、美洲灣（墨西哥灣）和格陵蘭島」，稱川普政府的做法將與冷戰後歷屆美國政府的戰略存在根本的不同，那就是「摒棄烏托邦式的理想主義，擁抱務實的現實主義」。
「國防戰略」呼籲盟友承擔更多責任，認為過去許多盟友「樂於讓華盛頓補貼他們的國防」，但今後情況將不再相同，美國將對潛在威脅採取一種更聚焦、也更具有戰略性的應對方式，不希望把美國的利益與世界其他地方的利益混為一談，未來將由盟友、尤其是歐洲，「在應對那些對我們而言較不嚴重、但對他們而言影響更大的威脅時，承擔主導角色」。
對中國的態度轉變
「國防戰略」說將秉持「實力而非對抗」的原則處理與中國的關係，目標「既不是要支配中國，也不是要扼殺或羞辱中國」。全文未談及台灣，不過，有提到美國「將防止任何人，包括中國，能夠支配我們或我們的盟友」。
與之形成鮮明對比的是上一版2022年拜登政府的「國防戰略」，當時文中稱中國構成的「多領域威脅」是首要國防優先任務。事實上，在川普1.0的2018年版本「國防戰略」，也將中國和俄羅斯等「修正主義大國」描述為美國安全面臨的「核心挑戰」。而這次「國防戰略」對俄羅斯的態度也明顯不同，將俄烏戰爭描述為俄羅斯「對北約東部成員國構成持續但可控的威脅」。
