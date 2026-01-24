我是廣告 請繼續往下閱讀

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，今（24）日傳出涉嫌「違紀違法」，遭到立案審查調查，中國軍隊高層人事再度大地震，對此，作家汪浩直指這是一次「赤裸裸的政治安全行動」，稱習近平「寧可錯殺，絕不放過」，並提醒台灣必須認清事實，當中共把軍隊變成高度不信任的政治工具，「區域安全的不確定性，只會上升，不會下降」。中國官媒《央視》報導，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，「經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查」。對此，汪浩在臉書以「習近平寧可錯殺，絕不放過」為題發文指出， ​​​​中共官方正式宣布對張又俠、劉振立立案調查，等同坐實外界對軍中高層再度清洗的判斷。這不只是反腐，而是一次赤裸裸的政治安全行動。對習近平而言，軍隊不是專業武裝，而是政權最後的保險；任何可能形成「非絕對忠誠」的節點，都必須提前拆除。汪浩認為，張又俠身居軍委第一副主席，劉振立掌握聯參中樞，兩人同時出事，顯示習對既有指揮鏈已徹底失去信任。即便沒有實質政變跡象，只要存在潛在不受控風險，就足以觸發「先下手為強」的邏輯。這正是「寧可錯殺，絕不放過」的治理模式。汪浩強調，其後果並非穩定，而是寒蟬效應蔓延：軍官只對個人效忠，決策趨於保守僵化，戰力與專業被政治忠誠取代。對外，這種內部不安未必降低衝突風險，反而可能促使領導層以對外強硬轉移壓力。汪浩最後提醒，「對台灣而言，關鍵不在押注北京內鬥走向，而在認清一個事實：當中共把軍隊變成高度不信任的政治工具，區域安全的不確定性，只會上升，不會下降」。