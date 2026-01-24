我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（上圖中）模仿張惠妹開嗓，表情和聲調令人發噱。（圖／背著劇粉跑微博）

▲A-Lin個性人來瘋，天生具有喜感。（圖／A-Lin 920臉書）

「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）不僅唱功了得，幽默的臨場反應及傻大姐個性也讓她博得大眾好感，近期成為流量密碼及網路迷因哏。A-Lin一支學張惠妹（阿妹）開嗓的片段在網路引發討論，她以原住民口吻高喊：「山上的捧右災哪哩（山上的朋友在哪裡）！」讓網友笑破肚皮。日前，A-Lin在陸綜《聲生不息·華流季》和其他常駐歌手聊及開嗓一事，她說：「要學開嗓的話，要學妹姐的，她每次都這樣『山上的捧右災哪哩（山上的朋友在哪裡）！』」一旁的李佳薇也跟著模仿一遍，並加強高音「哩（裡）」，十分逗趣。這時，蘇有朋也加入話題，他跟A-Lin說：「我有看妳的（台東）跨年！」讓A-Lin笑得花枝亂顫，網友也笑翻，「A-Lin的模仿天賦藏不住了」、「精準復刻經典語氣，《聲生不息》的後台也太歡樂了」、「這簡直就是阿妹本妹」、「相似度百分百，笑到停不下來」、「循環輸出！」回顧台東跨年夜當晚，A-Lin因為要等音控人員準備，她和阿妹等多位歌手在台上清唱、聊天，這時台下有觀眾點阿妹唱〈娜魯灣情歌〉，沒想到，阿妹還沒唱，A-Lin搶先即興高唱「娜魯one、娜魯two...娜魯three，娜魯7-11」，她還虧觀眾沒投硬幣不能用點唱機，要對方去換零錢，笑翻一票網友。除了神來一筆的「娜魯one之歌」變迷因哏，當天倒數前，阿妹和A-Lin邀請台東縣長饒慶鈴上台致詞，沒想到，饒慶鈴好不容易走上台，即便當時還有200多秒才跨年，A-Lin卻「警告」縣長說：「妳只有幾秒哦！」讓網友笑瘋喊：「是多醉」、「姐姐的飲料給我來一點」、「第一次看到沒有長官致詞的跨年！」