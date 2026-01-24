全聯福利中心週末買一送一驚喜來了！4款熱門商品全都五折，包括芬達橘子汽水／無糖雪碧汽水、農心玉米脆條、Grona餅乾、海倫仙度絲去屑洗髮露，同時天冷煮火鍋可加的「茼蒿」整包特價29元，還有盒裝小番茄原價79元、特價29元，相當於下殺3.7折，全聯、大全聯即起至1月26日限定，「大條吳郭魚」特價49元。
全聯茼蒿只要29元！小番茄殺3.7折超划算
全聯、大全聯六日一限定優惠（24日至26日），推出3天激省優惠，6款明星生鮮品項最低37折，銅板價必衝包括，火鍋靈魂「茼蒿」每包原價42元，現在只要29元；「聖運番茄」每盒原價79元、特價29元，下殺37折；還有「吳郭魚（大）」每條特價49元，每尾原價75元，相當於下殺6.6折。
週末加菜優惠「雲林土雞切塊」每盒原價189元，特價139元；「台灣鯛魚腹片(中)」原價單盒132元，現在直接從三位數降至百元有找的雙位數價格，每盒89元，現省43元；熱銷甜點「We Sweet老鷹紅豆銅鑼燒」單盒（8入）原價89元，優惠價59元，每項商品每人限購3份，數量有限。
週末買一送一！衛生紙、玉米都半價
全聯週末還有官方LINE好友今明兩天（10日、11日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「芬達橘子汽水／無糖雪碧汽水」、「農心香蕉玉米脆條」、「Grona千層派／蝴蝶派／黑莓酥餅」、「海倫鮮度絲 科研去屑洗髮露」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
愛買高麗菜、白蘿蔔19元！日本草莓也特價
即起至1月25日限定，愛買量販台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔皆只要19元。
且愛買量販即起至1月31日前，還有來自日本的草莓每箱（2入）只要799元；熱賣的茂谷柑每袋75元；蜜富士蘋果每粒45元；韓國麝香葡萄每盒199元；智利櫻桃Jumbo半斤優惠價99元，禮盒裝2.5公斤更只要750元；另有紐西蘭櫻桃依品種不同，每盒799至899元不等。
資料來源：全聯福利中心、愛買量販
