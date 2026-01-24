我是廣告 請繼續往下閱讀

台北富邦勇士隊的靈魂人物「野獸」林志傑，在經歷長達 227 天的骨折復健後，1月3日於主場和平籃球館首度披掛上陣。今（24）日林志傑迎來退休倒數78天，即將滿44歲的林志傑不僅在回歸賽場後展現高效身手，今日即將在主場迎戰獵鷹的賽前更感性分享退休倒計時的心路歷程，直言：「現在的心情就是享受比賽。」今日林志傑賽前受訪時，一開始就分享腳上的Kobe 6經典戰靴。談到引退前的最後時光，他坦言時間感變得異常強烈，「感覺越來越快了，過完年後又更快了，過完年（退休倒數）就剩6字頭了。」目前距離球團預定的4月小巨蛋引退賽僅剩約78天，林志傑表示，現階段的心情就是保持專注並享受籃球，「到了球場還是會努力呈現在好的狀態下，更專注、然後不要受傷為主。」同時也勉勵年輕球員：「希望球隊可以團結起來，每個人上去都可以執行好，把自己最好的一面呈現出來。」在1月3日的回歸首戰中即便超過半年沒在正式比賽登場，林志傑的進攻直覺依舊銳利。先發出賽 20 分鐘，首節開局就連續飆進兩記三分球，帶動全隊單節狂轟29分的攻勢。最終勇士以124：86大勝獵鷹，在主場迎來 2026 年首勝。「比賽節奏就是這樣，節奏、角度順了就拔起來投，沒去想那麼多。」林志傑全場進帳13分、4 籃板，與同場復出的洋將辛特力（Michael Singletary）聯手鞏固主場。他當時強調，目前個人目標仍是以球隊為主，「主要是希望幫助球隊度過困境，希望可以贏下每一場勝利，尤其今天是在主場，這對我們來講非常重要。」此外，在1月11日的比賽中，衝突導火線發生在首節剩餘約1分鐘時，領航猿李家慷發動反快攻，富邦勇士洋將哥倫特（Corderro Bennett）試圖阻止，卻以過大動作衝撞，導致李家慷重心不穩撞上記錄台。此舉瞬間點燃雙方怒火，板凳席球員紛紛衝入場內，場面一度失控。最終林志傑等3名球員被驅逐出場，同時這也是林志傑職籃生涯罕見因衝突遭逐。林志傑的生涯引退賽將於2026年4月11日與12日於台北小巨蛋舉行，為致敬林志傑對台灣籃球長年的貢獻，勇士隊將於2026年初公布完整引退賽活動規劃，包括紀念儀式、球衣致敬、歷史時刻回顧等，盼球迷共同送別這位影響台灣籃壇最深遠的傳奇人物。