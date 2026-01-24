我是廣告 請繼續往下閱讀

▲書法大師陳世憲老師現場揮毫，書寫長達3.5公尺的超大春聯，吸引民眾駐足欣賞、拍照留念。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.24）

▲環球購物中心在高雄車站下沉廣場盛大舉辦「大開眼界」主題活動，結合傳統年節文化與親子娛樂元素，吸引民眾駐足同樂。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.24）

農曆新年腳步將近，環球購物中心於今（24）起連續兩週末在「高雄車站下沉廣場」盛大舉辦「大開眼界」主題活動，結合傳統年節文化與親子娛樂元素，不僅有大型親子恐龍樂園進駐，還有巨型春聯揮毫等。吸引大批民眾共襄盛舉，現場氣氛熱鬧非凡。活動最大亮點之一，邀請到書法大師陳世憲老師現場揮毫，書寫長達3.5公尺的超大春聯，筆力磅礡、氣勢十足，吸引民眾駐足欣賞、拍照留念，也為即將到來的新年注入滿滿祝福。現場同時設置超大型祈福天燈裝置，開放民眾親筆寫下新年新願望，高掛天燈象徵迎向嶄新的一年，成為活動中最受歡迎的打卡熱點之一。親子族群最愛的「恐龍樂園區」不僅有充滿趣味的恐龍紙迷宮，還有可愛的恐龍蛋拍照打卡區。來自關渡恐龍樂園、高達2公尺的機械恐龍，更在每個整點驚喜現身，與民眾近距離互動，引發現場圍觀拍照，有小朋友又驚又怕忍不住哭出來，也讓大人們笑聲連連，成為最具話題性的畫面。此外，活動期間推出拍照打卡送限量造型一卡通，吸引民眾大排長龍領取；現場還貼心準備免費爆米花與春聯贈送，讓不少民眾直呼「逛得開心、拿得滿足」。環球購物中心表示，未來將持續深化「高雄車站下沉廣場」的公共空間定位，打造一個民眾平日就能輕鬆造訪、休閒漫遊的文化展演場域。接下來也規劃設置免費街舞練習區，提供年輕朋友一個優質、安全且友善的免費練舞空間，讓高雄車站不只是交通節點，更成為城市生活與文化交流的重要舞台。