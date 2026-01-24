我是廣告 請繼續往下閱讀

國際組織革命共產國際宣布成立「台灣革命共產黨」，宗旨是要推翻中華民國統治階級。作家顏擇雅提出質疑，梁文傑認為托派組織因遭中共追殺，不可能是在地協力者，且協力者皆是為了利益而非理念；顏擇雅則引述李怡著作反駁，強調中共對人的利用並無固定原則，而是取決於利用價值。她指出，思想純度並非成為協力者的必要條件，梁文傑的說法輕忽了中共因地、因時制宜的鬥爭手段，標籤的定義權始終掌握在中共手中。為理念而非利益的協力者不僅存在，且對中共的助力更大，顏擇雅舉例1949年前的民盟及1997年主張民主回歸的香港人為例，強調天真與理想也可能成為被利用的溫床。她指出，若將「台灣革命共產黨」推翻統治階級的主張，重新定義為對抗民進黨，便極易與中共目標一拍即合；且歷史上如楊逵、謝雪紅等前輩，其台派與統派色彩往往重疊，顯示台派被中共利用或與統派合流並非絕無可能。顏擇雅強調支持年輕人言論與集會自由，不主張國安單位進行監視。然而，她呼籲反共陣營在論述上必須更加把勁，不能因對手立場看似台派就掉以輕心，今日台派與統派之間矛盾在歷史長河中並非必然，面對新興親共思想的崛起，唯有強化論述深度與警覺性，才能有效應對中共靈活且不分派系的滲透策略。