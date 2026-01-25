我是廣告 請繼續往下閱讀

中選會主委被提名人游盈隆等人日前拜會立法院朝野黨團，民眾黨力推《不在籍投票法》草案，游盈隆對此也表示樂觀其成，不過事實上，民眾黨團總召黃國昌15日召集各黨團協商，國民黨團代表、藍委許宇甄認為，現階段社會共識仍有不足，協商無共識。據了解，藍營內部評估認為，不在籍投票不見得對藍營選舉有利，藍白有歧見，未來修法合作，恐會開始出現變數。過去前立委丁守中也曾大力鼓吹不在籍投票，但綠營態度保守，主要認為會讓中國有介選空間，且台商多數較支持藍營，不在籍投票對綠營較不利，因此不支持修法。不過不具名藍委說，經過這些年來的發展，台商挺藍挺綠各擁其主，也不見得台商就全面都挺藍。該藍委也說，不只台商，還有每年選舉，年輕選票也都是各陣營爭取的對象，過去大家都會準備返鄉專車，但現在返鄉專車會有賄選爭議，年輕學生如果對選舉熱情不高，返鄉投票意願就會降低，反之就可能成為逆轉選情的關鍵，例如2018年韓國瑜當選高雄市長、2020年蔡英文獲817萬票，都是因為有大量年輕票湧入。藍委說，2024年過後，藍綠白基本盤固定，中間選民或年輕選票仍會是勝負關鍵，也是選情最大變數，若讓年輕人有機會不用返鄉就可以投票，對藍營也不見得是好事，因此是否要支持不在籍投票，確實要慎重考慮。不過若國民黨不支持《不在籍投票法》修法，傳出民眾黨也不會支持《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》。不具名黨團幹部說，《黨產條例》也不見得要強行三讀，若民眾黨不支持，暫時擱置也沒差。此外，也有一名藍營人士提到，6名現任民眾黨立委將卸任，其中一名遞補的中配李貞秀，內政部與陸委會咬定，李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，無法擔任立委。國民黨過去曾喊話，要修《國籍法》，讓中國籍配偶排除在適用範圍內，但該提案因擔心民進黨又拿來操作，目前修法也沒進展。藍營人士說，民眾黨立委換新，藍白合作進入新階段，藍營要面對九合一大選壓力，對許多修法會有很多現實考量，像《人工生殖法》修法，藍白也很難找到共識，若民眾黨仍持續舉著「道德大旗」，希望國民黨配合，國民黨要如何與民眾黨攤牌，還是繼續耐心與民眾黨溝通，真的很考驗兩黨的互信基礎，與下架民進黨的決心。