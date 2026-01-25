我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu（中）去年金鐘獎坐在舊愛阿達（左）、老公陳漢典中間。（圖／翻攝自YouTube三立電視 SET TV_)

▲陳漢典（左）、Lulu日前到日本拍正式的婚紗照。（圖／天地合娛樂提供）

藝人Lulu（黃路梓茵）和陳漢典去年9月無預警拋出結婚喜訊，10月完成結婚登記，預計今（25）日在文華東方酒店舉行婚宴，小倆口當時報喜讓演藝圈與粉絲又驚又喜，回顧兩人過往感情世界，Lulu曾經和阿達交往4年，分手後至今仍是朋友，陳漢典則被狗仔目擊帶女友開房間，女方後來不敵外界壓力選擇分手。Lulu早年與藝人阿達共同主持旅遊節目《愛玩客》擦出火花，交往長達4年多，直到2019年4月才宣告分手，如今則以朋友身分互動。Lulu與阿達分手5年後，2024年在節目《夜市王》中再度同台，擔任雙主持人，Lulu坦言一開始看到主持名單時不太敢接，但隨時間沖淡情緒，雙方已經能像普通朋友自然聊天、一起工作，舊情正式畫下句點。陳漢典方面，他在2013年曾經被直擊帶圈外女友前往摩鐵，引發外界熱議，事件延燒後，女方因為無法承受輿論壓力，最後與陳漢典協議分手，這段低調戀情就此告終。陳漢典後來上節目《康熙來了》時，還被女星陶妍霖爆料，稱女方長得神似女星Maggie Q，但因為是圈外人，真實樣貌始終未被公開。在感情歷經起伏後，陳漢典與Lulu選在去年9月11日共同宣布結婚，消息來得又突然又夢幻，連他們自己都直呼「沒有真實感」。陳漢典還特地澄清，此事並非綜藝節目《綜藝大熱門》的企劃橋段，而是兩人真心決定攜手步入婚姻，「雖然看起來很像整人大爆笑，但人生就是這樣，you never know」。陳漢典與Lulu當時同步曝光簡單的婚紗照，畫面中默契滿滿，讓外界紛紛送上祝福，隨著這對新人今天舉行浪漫婚禮，過往情史與互動點滴再度掀起討論熱潮。