每年國人矚目的武陵農場櫻花季即將到來，今年交通部公路局公布櫻花季疏運時程宣布將於2月13日登場，至3月1日。武陵農場今日率先公布，園內的河津櫻、山櫻花已經搶先開花了！尤其是河津櫻已經怒放大概3成，另外園內也有梅花，同框美圖先看。
2026年武陵農場櫻花季確定將於2月13日至3月1日展開，園內以夢幻的「紅粉佳人」為主，超過2萬株櫻花接力綻放。園方估計，今年預計在2月23日左右滿開，而今天業者則公布，往年最早開花的河津櫻，目前在園內入口花園處，大概有5棵，今天目測約開花3成左右。
另外山櫻花也初開，開花數量目前大概佔農場整體1-2成而已。另外，武陵農場也表示，現在梅花也盛開中，有粉色、紅色、白色色系梅花，單瓣、重瓣都有。
新北「2026花見櫻花季」 1月29日將登場
另外，新北市景觀處也表示，「2026花見櫻花季」將在1月29日至2月11日於淡水天元宮登場！今（2026）年再度以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並結合「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為活動主題，邀請國際知名的台灣繪本藝術家幾米，除了將旗下為淡海輕軌所創作的《閉上眼睛一下下》繪本世界，搬進浪漫的三色櫻花林之外，還首度推出ALL in One摺頁推薦淡水當季必遊必吃與必看景點。
而新北市多處櫻花也正逐漸開花中，先是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，各項賞花資訊歡迎民眾可透過FB「賞花快報」粉絲專頁。
資訊來源：武陵農場、交通部公路局、新北市景觀處、賞花快報臉書
