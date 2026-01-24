金車「漢寶泡麵」在1992年問世，曾以蚵仔細麵、黑胡椒牛肉麵創下年營收5億元佳績，後因定價因素淡出市場。不過，在新冠肺炎發生後，金車發覺便利快煮餐食市場仍在，因此斥資2億元重整產線，於2023年重新推出漢寶系列，目前已拓展至11種口味。近期就有網友發現，超市貨架上整排都是「漢寶泡麵」的蹤影，不禁感嘆經典產品實力回歸，「金車只要想做，各領域都是翹楚」。
本土泡麵只服它！才復活3年占滿超市貨架：台灣之光
一名網友在Threads上發文，他表示在超市的貨架上，看到金車「漢寶泡麵」全系列幾乎佔滿整櫃，還有許多不同種口味可以選擇，讓他不禁佩服大讚：「金車太神了， 泡麵越做越強，現在我只服他。」
貼文曝光後，不少網友也表示，「應該說金車只要想做，各領域都是翹楚，威士忌噶瑪蘭世界冠軍，飲料伯朗咖啡、奧利多、健酪、麥根沙士穩如泰山，漢寶泡麵重出江湖」、「剛剛才吃，湯頭不錯、麵條份量也夠多～可買」、「椒麻那個沒肉，但是很好吃，花椒很香」、「海鮮也不錯」、「小包裝的牛肉豬肉不錯吃」、「這個真的好吃，伯朗台灣之光」。
但也有人直言：「前面幾款都太濃郁了，說不出來的怪，後面出的就有點卻步，沒想到現在有出調理包。」
金車「漢寶杯麵」34年前就上市！一度退出市場、2023年復活
其實金車早在1992年便以「漢寶杯麵」切入泡麵市場，當時主打蚵仔細麵與黑胡椒牛肉麵等台式小吃風味，以紙杯杯麵形式快速累積人氣，巔峰時期一年泡麵營業額達5億元。不過，因售價相對偏高，在上市約10年後逐漸淡出競爭激烈的市場。
停產約20年間，「漢寶」始終是許多老饕心中的懷舊泡麵代表。疫情爆發後，金車看準居家飲食需求帶動泡麵銷量成長，總經理李玉鼎決定斥資約2億元重整食品產線，並於2023年正式讓漢寶杯麵重返市場，同步開發多元新口味，企圖在泡麵戰場重新站穩腳步。
漢寶泡麵已推出11種口味！真實試吃心得曝光
實際查詢金車官網，目前漢寶泡麵系列共有11種口味，包含越式牛／雞肉風味河粉、勁麻雙椒牛肉風味麵、老饕酸菜牛雙寶麵、海鮮湯麵、蚵仔味細麵、肉燥擔仔風味麵等，平均一碗價格約27元至63元不等。
漢寶泡麵復活後，《NOWNEWS》記者曾吃過經典口味蚵仔味細麵，口味相當清爽，麵條比起普通泡麵吃起來更像油麵，很容易一口接著一口清空整碗。不過，由於這個口味份量較少，正常食量應該會覺得一碗飽足感不夠，平時當作點心或宵夜會比較適合。
資料來源：Threads、金車官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在Threads上發文，他表示在超市的貨架上，看到金車「漢寶泡麵」全系列幾乎佔滿整櫃，還有許多不同種口味可以選擇，讓他不禁佩服大讚：「金車太神了， 泡麵越做越強，現在我只服他。」
但也有人直言：「前面幾款都太濃郁了，說不出來的怪，後面出的就有點卻步，沒想到現在有出調理包。」
金車「漢寶杯麵」34年前就上市！一度退出市場、2023年復活
其實金車早在1992年便以「漢寶杯麵」切入泡麵市場，當時主打蚵仔細麵與黑胡椒牛肉麵等台式小吃風味，以紙杯杯麵形式快速累積人氣，巔峰時期一年泡麵營業額達5億元。不過，因售價相對偏高，在上市約10年後逐漸淡出競爭激烈的市場。
停產約20年間，「漢寶」始終是許多老饕心中的懷舊泡麵代表。疫情爆發後，金車看準居家飲食需求帶動泡麵銷量成長，總經理李玉鼎決定斥資約2億元重整食品產線，並於2023年正式讓漢寶杯麵重返市場，同步開發多元新口味，企圖在泡麵戰場重新站穩腳步。
實際查詢金車官網，目前漢寶泡麵系列共有11種口味，包含越式牛／雞肉風味河粉、勁麻雙椒牛肉風味麵、老饕酸菜牛雙寶麵、海鮮湯麵、蚵仔味細麵、肉燥擔仔風味麵等，平均一碗價格約27元至63元不等。
漢寶泡麵復活後，《NOWNEWS》記者曾吃過經典口味蚵仔味細麵，口味相當清爽，麵條比起普通泡麵吃起來更像油麵，很容易一口接著一口清空整碗。不過，由於這個口味份量較少，正常食量應該會覺得一碗飽足感不夠，平時當作點心或宵夜會比較適合。