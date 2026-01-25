我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典（左）、Lulu成為各自的真命天子和真命天女。（圖／天地合娛樂提供）

主持人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典去年9月宣布婚訊，10月完成結婚登記，今（25）日將在文華東方酒店舉行婚禮，回想Lulu早前曾經在公開活動中說過，自己不會考慮跟陳漢典在一起，稱如果真的走投無路才可能考慮「出此下策」，如今小倆口決定攜手共度下半生，被調侃是神打臉，也讓網友笑翻：「Lulu真的走投無路了！」去年7月，Lulu在公開活動上放話，笑說自己必須「真的走投無路」，才會考慮把陳漢典當成另一半，如今兩人認愛又步入禮堂，被外界虧是直接打臉自己，網友揶揄「所以現在是走投無路了嗎」、「說不考慮的人最誠實」。當時被問到會不會把陳漢典列入擇偶名單，Lulu還堅定搖頭，笑說「不用啊，我們目前都還有收入，他應該也不會考慮我」，語氣中盡是玩笑。沒想到，才過2個月，兩人就親自公布婚訊，讓網友直說，Lulu早就悄悄把陳漢典放心上。除了Lulu「自打臉」成為話題，兩人恩師吳宗憲先前也說過，只要Lulu和陳漢典真的修成正果，他就豪撒200萬元紅包，若生男孩再加100萬，生女孩加碼200萬，引發關注。對於這對「徒弟CP」真的成真，吳宗憲今天究竟會不會包200萬元大紅包，引發關注。