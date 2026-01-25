平價牛排品牌「我家牛排」又開設最新分店，且號稱是全台最大旗艦店，即是「我家牛排高雄同盟店」，今（25）日正式開幕，推出單吃自助吧每人只要390元+10%之優惠價；而最低牛排價位則是特製牛排420元+10%，就含有牛排與百道菜吃到飽的自助吧，而高雄同盟店又有幾個單店專屬限定菜，像是烤鴨與紅酒燉牛肉等，加上因為是由義大利菜品牌「薄多義」代理，所以高雄同盟店的披薩是薄多義配方製作。《NOWNEWS今日新聞》記者今日一早直擊現場人潮，據傳營業時間11點，但是9點就已有民眾來排隊。本文整理必吃、限定菜等五大亮點。
🟡「我家牛排高雄同盟店」亮點一：佔地千坪、有350席座位
「我家牛排」的「板橋遠科店」原本是全台最大，但是即日起由「我家牛排高雄同盟店」取代成為全台最大旗艦店，佔地高達1000坪，共有350個座位。
🟡「我家牛排高雄同盟店」亮點二：薄多義代理
「我家牛排」這幾年不斷更新營業方式，點牛排就享有自助吧的餐點通通吃到飽，因為自助吧供料相當豐盛，被網友戲稱「根本自助吧才是本體」，而「我家牛排高雄同盟店」更是由高雄起家、知名的義大利餐廳品牌「薄多義」所代理，全面引進之前在北部受到超高人氣、引來排隊人潮的「豪華自助吧模式」。
🟡「我家牛排高雄同盟店」亮點三：供應百道菜，必吃燙蝦、炸雞翅
我家牛排同盟店的自助吧同樣一次供應百道菜色，共有包含冷盤，還有熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點等，且根據之前「我家牛排」統計，最受歡迎的菜色首推炸雞翅，獨門醃料炸到外酥內嫩；另還有燙鮮蝦、滷豬腳、麻辣鴨血、白菜滷等，全都是人氣菜色。《NOWNEWS今日新聞》記者詢問業者，因為薄多義的義式炸雞翅也相當有名，所以是否之後餐檯上是否有機會炸雞翅更改為薄多義的配方，業者表示可與我家牛排總部商討考慮看看。
🟡「我家牛排高雄同盟店」亮點四：單店限定- 有烤鴨、紅酒燉牛肉更有獨家配方披薩
我家牛排高雄同盟店熟食更有多款單店限定菜，記者覺得最超值的就是成本偏高的烤鴨、紅酒燉牛肉，還有包含草莓在內的19種水果，另外還有飲料、甜點等。而「我家牛排高雄同盟店」更是與「板橋遠科店」同樣都提供現做披薩，不過因為高雄同盟店是由薄多義代理，所以6款披薩是薄多義配方來製作餅皮，口味包含鹹與甜，義式風味更突出。
🟡「我家牛排高雄同盟店」亮點五：滿額可抽獎 每週週千元大獎
「我家牛排高雄同盟店」即日起開幕，並推出「消費滿千即可抽千元折價券」活動，為期四周，每周送出10名千元大獎。餐價為單吃自助吧是每人390元+10%起；而最低牛排價位則是特製牛排420元+10%，含有自助吧。
▪️我家牛排高雄同盟店
地址：高雄市三民區同盟三路598號
訂位：inline平台
訂位規則：每日開放30天訂位，每組訂位上限6位
飯店狂推草莓甜點吃到飽 每人899元起
至於飯店的buffet，則有推出草莓甜點吃到飽！像是台北花園大酒店就表示，即日起至2月15日推出「莓好時光・饗味新呈」草莓季，館內餐廳打造多款草莓主題料理與甜點，其中自助餐廳「饗聚廚房」平日每位899元起+10%，2月14日情人節加碼菜色，兩位成人同行將贈送草莓熱烤阿拉斯加。
台北喜來登大飯店也表示，飯店以「莓好時節」為主題，選用台灣當季鮮採草莓推出期間限定的草莓季甜點，「十二廚自助餐廳」推出七款草莓主題甜點，通通都可吃到飽。台北喜來登大飯店「十二廚」餐價最低為平日午餐每位1490元+10%起。
資訊來源：我家牛排、台北花園大酒店、台北喜來登大飯店
