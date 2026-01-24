我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「新莊女兒」張雅琳回鄉挺吳奕萱！揭十年友誼力拼親子友善空間（圖／吳奕萱提供）

2026年地方選舉越來越近，議員選戰也開跑，新北市新莊區擬參選人吳奕萱今（24）日邀請立法委員、新莊在地女兒張雅琳，陪同前往市場拜票。張雅琳不僅為吳奕萱的國會實務資歷背書，更透露兩人已有十年深厚友誼，早年在推動特色公園議題結緣，見證吳奕萱從學生時期至今在文化幣、市政及兒童遊戲場等公共政策上的誠懇投入。兩人在拜票途中，特別在公園針對南新莊綠地不足與遊具改善等親子政策交換意見，期盼創造更友善的育兒環境。張雅琳拜票時分享，自己是在民安路長大的新莊女兒，深知地方需求，因此特地回鄉，推薦具備完整政治歷練的吳奕萱，呼籲鄉親在三月電話民調時給予支持。市場攤商反應熱烈，不僅有民眾熱情擁抱，更有攤商親筆寫下「萱萱凍蒜」表達力挺。吳奕萱強調，自己主打「具完整國會議會經驗」的新人身分，未來將把推動南新莊友善親子環境列為重點政策，要用實力與認真為家鄉服務。第三選區新莊區競爭激烈，現任議員國民黨蔣根煌、蔡健棠、戴湘儀，民進黨則有鍾宏仁、林秉宥、翁震州，以及民眾黨陳世軒。2026地方選戰在即，除了現任尋求連任外，民進黨也有吳奕萱、陳岱吟等新人表態投入初選，競爭白熱化。