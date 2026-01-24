我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海神方面則以新洋將奧迪傑首秀29分表現最佳，剛傷癒復出的陳懷安也有15分進帳。（圖／TPBL提供）

新北中信特攻今（24）日在新莊主場迎戰高雄全家海神，儘管開局不利，最終仍靠團隊下起三分雨，突破聯盟全場團隊得分紀錄，原紀錄為夢想家在2025年11月23日創下的128分，今日中信特攻一口氣攻下133分，讓海神新洋將奧迪傑的開箱秀淪為一場慘敗。賽後，海神總教練朱永弘不僅提到奧迪傑私下的樣貌，還說道今日是歐提斯在台灣的最後一場比賽，「希望他的能量能帶給團隊心靈震撼。」海神首節靠著外線6記三分球、單節30分取得領先，但特攻在次節吹起反攻號角，洋將馬可單節狂砍16分統治禁區，率隊打出38：22逆轉戰局。下半場阿巴西接力開火，三節打完已攻下 25 分，帶領球隊將分差擴大至40分以上，讓比賽提早定調，最終最大分差來到42分。特攻此役共4人得分破20大關，分別為馬可29分、阿巴西25分、內馬23分及貝奇21分，林韋翰則是全場傳出個人本季新高的14分。海神方面則以新洋將奧迪傑首秀29分表現最佳，剛傷癒復出的陳懷安也有15分進帳。剛從傷病回歸的陳懷安，賽後面對大比分落敗顯得心情沉重。他表示自己還是有幾球投得太猶豫了。從傷病這樣回來，大家也是盡可能想要贏球，然後有時候就是太急了。輸這麼多當然是個人防守的問題，回去要再看哪個環節出錯。」此外，海神總教練也精準點出球隊崩盤的關鍵：「我覺得今天是我們自己的失誤，給他們很多轉換快攻的機會，接下來才會有連鎖反應。我們只能回去再看看防守的問題。」對於新洋將奧迪傑的私下表現，朱永弘也給予肯定：「目前還不是真的很了解他，但是因為他很年輕，也蠻團隊的。有問題他都會發問，他想知道自己能為球隊做出什麼貢獻。」針對今日大比分慘敗，教練直言球隊鬥志需要重整：「剛剛已經有跟球隊講過精神方面的部分，我覺得我們今天在氣勢上面沒有到非常非常高的地步。」教練隨後拋出震撼彈，透露這場比賽是歐提斯的「告別作」：「因為歐提斯今天是最後一場比賽，兩三天前我們就告訴他要回波多黎各了。但他今天真的是非常努力攻守每一顆球，我覺得這是他離開以前，帶給我們球隊一個很大的心靈震撼，也算是禮物吧。就看我們的球隊能不能接受他這份心意。」