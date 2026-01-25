我是廣告 請繼續往下閱讀

全球頂尖運動員霍諾德（Alex Honnold）在挑戰台北101大樓前夕，剛完成了一項他在運動攀登領域的個人里程碑。霍諾德在去年宣布，他成功首攀（Send）了位於內華達州波托西山的經典路線「告別單身派對（Bachelor party）」。他形容這是他多年來「投入最多心血」的一條路線，這是一條難度「5.14d」的路線，但霍諾德完攀後卻因為掌握了新技巧，將該路線的難度評價進行了下修，讓好友哭笑不得。「告別單身派對」是由傳奇攀岩者羅格朗（François Legrand）在2000年代初建立，當時曾是美國難度最高的路線之一，直到2017年才由和他同齡的西葛瑞斯特（Jonathan Siegrist）完成第二次攀登。霍諾德在社群平台上難掩激動地表示：「這是一個聖誕奇蹟！我終於攻克了這個掛心已久的運動攀登計畫。」他透露，之所以感到如此艱難，部分原因是他過去兩年在認真嘗試時，家中正值孩子出生，不得不中斷賽季；另一部分原因則是該路線完全不是他的風格，包含大量的屋簷地形與指洞動作（Pockets）。有趣的是，這條路線最初被設定為5.14d，但霍諾德在成功後表示，他發現了不同的路徑技巧（Beta）以及使用護膝（Knee-bars）的方法，讓攀爬過程變得容易一些，因此他認為難度應該只有5.14c。這已不是霍諾德第一次「調降」路線等級。去年他就在查爾斯頓山將另外兩條 5.14d 路線降級為 5.14c。對此，傳奇隊友考德威爾（Tommy Caldwell）幽默回應：「太好笑了，你竟然說只有 5.14c。這比我跟Sonnie爬過的那些5.14d都難多了！但在你眼裡，只要有護膝技巧，大家眼中的5.14d都會變成5.14c。我愛死你這種求真的態度。」這場攀登也源於霍諾德與兩位好友考德威爾、特羅特（Sonnie Trotter）在2023年立下的「紳士賭約」：看誰能在兼顧家庭與職業生涯的同時，最先重回5.14d（9a）的難度門檻。這場良性競爭激發了三人的潛能，特羅特已在2024年6月率先達成目標。這條「告別單身派對」是霍諾德生涯第10條達到5.14c等級以上的運動攀登路線。儘管他在這條路線上花費了超乎想像的精力與訓練，但他對難度標準的嚴格堅持，再次證明了這位攀岩大神在挑戰巔峰的同時，始終保持著對這項運動最純粹的尊重與真實。攀岩界最通用的難度系統是由美國發展出的約塞米蒂難度系統（Yosemite Decimal System, YDS）。在技術性攀登中，級別皆由「5.」開頭。當難度達到 5.10 以上時，由於挑戰性呈幾何級數跳躍，會在數字後方加上字母 a、b、c、d 來細分，其中 d 為該數字級別中的最高難度。在攀岩領域，數字的增加代表著地形從斜坡轉向垂直，甚至是大角度的「屋簷」天花板。當難度進入 5.14 級別（國際分級為 9a）時，意味著岩壁上的支撐點可能僅剩如硬幣邊緣般細小的岩縫，或需要極高爆發力的騰空躍起。5.14d 被視為職業攀岩者的分水嶺，在這個層級中，哪怕只是發現一個能稍微支撐膝蓋的微小岩突（即霍諾德提到的護膝技巧），都可能讓整體難度下修一個字母等級。對於頂尖運動員而言，從c 到d的跨越，往往需要數年的專項訓練與數百次的失敗嘗試。