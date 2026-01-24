我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（24）日出席「健康台灣，深耕論壇」時表示，他雖然現在沒有從事醫療工作，「但我個人認為，我沒有一天離開醫界！」他談到，健保30年來幫助許多人，卻衍生一些問題，如人力短缺，呼籲除了增加健保總額之外，也希望診所、醫院替醫療從業人員加薪。賴清德下午出席輔仁大學附設醫院「健康台灣，深耕論壇」致詞時透露，他從小就想當醫生，學醫過程也不是那麼順利，特別是大學聯考，那一屆的狀元就在現場，就是現在的黃瑞仁院長；他談到，當年1996年飛彈危機，在台南市民主的聖地，很多人鼓勵他出來參選國大代表，而他也答應棄醫從政，他還記得當年和主任報告，要參選國大代表，主任說政治路很難走，「如果要走政治這一條路，要禁得起威脅利誘，別把醫生這個招牌砸壞」，而主任對他的耳提面命，他一直放在心裡。賴清德提到，當年直屬的腎臟科主任問他，為什麼要從政，主任則要求他，不能同時開醫院又從政，後來主任看到他的決心後，看診時也幫他拉票、發文宣。賴清德說，他從政後，感受很深，非常感謝台灣的醫界這麼多年在社會上建立的典範，他也公開講過多次，防疫視同作戰，戰爭來臨的時候，國軍守護國家、保家衛國、贏得勳章，醫師站在第一線防疫，醫療人員肩上都值得佩戴一枚勳章，也希望未來幾十年，或是更久的醫界打下來的典範，能贏得社會肯定，「我雖然現在沒有從事醫療工作，但是我個人認為，我沒有一天離開醫界！」賴清德說，他在當立法委員、行政院長或現在是總統，都希望能藉由在政治上的力量，改善醫療環境，讓醫界都能有一個更好的服務空間。談起全民健保，賴清德說，成立30年來幫助許多民眾，解決許多社會問題，但也衍生人力短缺等挑戰，特別是內、外、婦、兒科，政府因此提高健保總額，連續兩年採高推估5.5%，並將原本應由公務預算支出的項目移出健保，去年投入181億元、今年則投入199億元，讓健保資源能更專注於醫療服務；另外，不管診所或是醫院，應該要幫醫療從業人員加薪，不加薪的話沒有辦法。賴清德提到，他當總統又是醫師出身，希望醫療服務能夠永續，每一個醫療服務人員，都該要得到應該得到的報酬；此外，他也說，「健康台灣深耕計畫」有四項目標，包含改善工作環境，人才培育、工作環境、智慧醫療及社會責任、醫療永續，大家都該聚焦在改善醫療的工作環境，這樣才有辦法永續發展下去。