法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）由於眼睛不適，日前出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）時，全程佩戴一副飛行員墨鏡，在室內也從未脫下，帥氣模樣意外成為全場焦點，讓墨鏡爆紅掀起搶購潮。該墨鏡屬於義大利眼鏡公司iVision Tech，該公司執行長富爾基爾（Stefano Fulchir）透露，這幾天電話接到手軟，網站也因為流量爆棚而癱瘓，目前團隊每天日夜不停地加班趕工，一天就賣出了過去一年的業績，iVision Tech的股價本週一度爆漲超過70％。
根據《美聯社》報導，馬克宏的墨鏡在達沃斯爆紅，連美國總統川普（Donald Trump）在台上演說時，都忍不住脫稿問說「我昨天看到他戴著那副漂亮的墨鏡，到底發生了什麼事？」讓全場發出一陣笑聲。
馬克宏解釋，由於眼睛微血管破裂，呈現「血輪眼」狀態，醫師診斷「完全良性」，除了外觀不好看外沒有其他問題，所以他決定全程戴上墨鏡與會。
該墨鏡是由法國品牌Henry Jullien在法國製造，馬克宏辦公室特別強調了這點。不過，Henry Jullien其實是隸屬於義大利眼鏡公司iVision Tech旗下的子品牌，因此在墨鏡因為馬克宏佩戴爆紅後，iVision Tech成了接住潑天富貴的真正幸運兒，iVision Tech的股價在本週達沃斯論壇開始前為1.51歐元，而在週五最高來到2.63歐元，漲幅超過74％，相當驚人。
iVision Tech執行長富爾基爾直呼「真是瘋狂的一週！非常榮幸與高興，馬克宏總統在如此重要的場合，選擇戴了我們的眼鏡」。富爾基爾透露自己過去這幾天，每天只睡4個小時，因為實在太忙了。公司電話被打爆、官網也癱瘓，為了應付蜂擁而入的詢問者，不得不替馬克宏戴的該款「Pacific S 01」墨鏡新開設專屬頁面。
富爾基爾表示，「Pacific S 01」定價659歐元（約台幣2.3萬元），一年大約可賣出200副，算是暢銷款，但本週一天內就賣了200副，等於一天抵一年業績，讓富爾基爾開心表示，希望能夠有機會親自拜訪馬克宏，好當面表達發自內心的感激與謝意。
富爾基爾也重申義大利與法國在時尚精品業的緊密關係，「談到時尚，特別是眼鏡產業，『義大利製』與『法國製』就是全球最重要的兩大產地標誌」。富爾基爾說公司在法國打造了一個類似精品工坊的生產基地，且仍在持續擴展，但如果未來需求量增加，也能立刻在義大利生產，兩地擁有同樣的技術和產能。
