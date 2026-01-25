我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

▲傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於25日早上挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

全球矚目的Netflix現場直播盛事——攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101大樓即將於今（25）日登場。這位曾在奧斯卡紀錄片《赤手登峰》中震驚世界的徒手攀岩界「GOAT」候選人之一，在接受專訪時分享了他紀律嚴明的日常生活。令人訝異的是，根據《Business Insider》報導，這位時常挑戰極限體能的硬漢，早餐竟然滴咖啡不沾，而是靠著獨門的「綠果汁」開啟高效的一天。現年40歲、定居於拉斯維加斯的霍諾德透露，他從不喝咖啡，「我覺得那味道很噁心。」住在沙漠地帶的他，起床後的固定儀式是將Athletic Greens（一種蔬果營養粉）加入大量水中攪拌喝下，「我早上起床總是感覺休息充足且充滿幹勁，在不攝取咖啡因的情況下，我的身體運作得非常好。」此外，他的飲食規律且簡單，早餐通常是穆斯利（Muesli，一種由麥片、水果和堅果搭配的健康食品）配水果，或是酪梨吐司加蛋。他甚至不吃午餐，僅靠大量的能量棒（Bars）和能量膠（Energy Gels）補充能量。「我通常不吃午飯，白天只吃零食。如果我要去健身房，我會吃能量棒。我會在TheFeed.com網站上大量購買能量棒。每隔幾個月，我就會花500美元買大量的醣類產品——我們廚房裡有一個抽屜，裡面放著各種各樣的能量棒，還有一個抽屜裡裝滿了各種功能性醣類產品，例如跑步者常用的能量膠和能量棒。」霍諾德如此說道。霍諾德以極高的生活效率著稱，他將生活形容為「家庭、工作、攀岩」三顆球的雜耍，「如果你在每一件事上不抓緊時間，整個帝國就會崩塌。」為了維持每周30到40小時的攀爬訓練，他會在送大女兒上學後的空檔直奔岩壁，趕在放學接送前完成訓練。他的好友、傳奇攀岩家湯米考德威爾（Tommy Caldwell）曾評價他：「天哪，你把一切都優化到了極致，效率高得嚇人。」霍諾德坦言：「我們唯一的財產就是時間，接著我們就會死去。所以我不想浪費任何時間，我剛卸下一項任務的行李，就已經在為下一項任務打包了。」即便在世界各地巡迴表演或進行高難度挑戰，霍諾德始終保持著與家人的緊密聯繫。他曾分享在酋長岩（El Capitan）岩壁上過夜時，透過FaceTime讓3歲的女兒看夜晚的絕美岩壁，「那真的酷斃了。」雖然霍諾德常開玩笑說自己在巡迴活動中像是一塊「被運來運去的肉」，但只要一回到岩壁，他便會切換回那個百分之百專注、精準計算風險的「建築師」。今晚，這位「不恐慌」的奇才將在台北101的玻璃外牆上，再次展現他極致效率與鋼鐵般的意志。