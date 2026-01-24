我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中正、萬華選區議員選舉，綠營初選競爭白熱化，前記者「揭弊女神」馬郁雯今（24）日正式成立競選辦公室。民進黨吳沛憶轉戰立委成功，另外，國民黨籍應曉薇深陷官司，釋出更多空間，綠營內部形成5搶4局面。立委吳思瑤及議員許淑華等人，皆現身幫馬郁雯站台，為新人爭取初選出線增添聲勢。馬郁雯表示，自宣布參選81天以來，始終秉持深入基層的態度，每日早起走訪市場、站路口，挨家挨戶自我介紹。面對黨內派系問題，她坦言並不了解，強調目前唯一的目標，就是全力以赴爭取支持。她指出，現任議員洪婉臻、劉耀仁擁有紮實的地方服務根基，初選相對穩定，因此新人間的競爭與如何吸引中間選民的支持，將是左右最終勝負的關鍵。除了傳統的拜票行程，馬郁雯也分享了與民眾互動的體會，她提到過去擔任電視台主播與立委記者的經歷，讓她能專業地與選民交流立院動態與台灣未來。她認為，選舉不僅是票數的競爭，更是理念的交換，時常為了與民眾討論國家發展而談論20到30分鐘，強調團結顧台灣是目前的大方向。此次民進黨除了馬郁雯外，還有湧言會的康家瑋、電台主持人張銘祐等人角逐，競爭相當激烈。