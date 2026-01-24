我是廣告 請繼續往下閱讀

針對《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾黨主席黃國昌在60歲以上高齡族群支持度低迷，民進黨新北市議員擬參選人游明諺在臉書發文直指，黃國昌承認支持度慘不忍睹後，才聲稱要展現溫暖人性與長輩溝通，這種為了選戰需求而臨時轉換的姿態，恐怕難以獲得閱歷豐富的長輩信任。游明諺指出，政治人物的溫暖並非選戰策略，而是來自於日常對民眾聲音的傾聽與實際問題的解決。他質疑，大眾對黃國昌的印象，多來自國會強烈的問政風格，近期更因諸多爭議引發誠信與穩定度的討論；若是在民調落後時才採取突擊式溝通，未免演得太不認真，難以說服長期觀察政治人物言行的基層選民。面對新北市高齡化與世代交替的挑戰，游明諺強調，地方長輩重視的是長期累積的信任感與穩定的責任感，而非選前的短暫關懷。他呼籲選民在未來的選戰中，應審慎比較各候選人的一貫作為與實際行動，選擇真正能長期守護地方、願意承擔公共服務責任的候選人，而非僅在選前才展現溫暖包裝的政治人物。