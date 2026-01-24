艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）因天氣原因，延期至明（25）日徒手攀登台北101，不過中央氣象署預報指出，周日上半天雲量多，大台北地區仍有零星短暫雨。下一波明顯天氣變化在下周二、下周三，鋒面加上冷空氣襲台，局部低溫最冷剩10度，且北部、東北部降雨機率高。
霍諾德周日挑戰攀101！氣象署：北部有零星短暫雨
明天轉偏東南風向，中央氣象署預報員林定宜預報指出，明日北部上半天雲量多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，預計下半天雲量會減少。
根據氣象署預報顯示，明日白天台北地區降雨率為20％，相較今日的天氣條件還是好非常多。
林定宜說，下周一則是吹偏南風，水氣又更少，各地大多多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
下周二鋒面+冷氣團襲台！北東地區溼冷有感
林定宜提醒，明顯天氣變化在下周二，有鋒面通過，及東北季風或大陸冷氣團等級的冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降，天氣濕冷；下周三東北季風、鋒面影響外，華南雲系東移，降雨增多，中部以北、東北部有局部短暫雨，花東及南部山區零星短暫雨。
下周四天氣好轉，冷空氣開始減弱，白天氣溫回升，不過清晨仍有輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，且水氣減少，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下周五各地大多為多雲到晴，水氣更加減少，只有在東半部、恆春半島有局部短暫雨；下周六又有新一波鋒面通過、東北季風增強。
冷空氣襲台「下周三最凍」！局部最低溫探10度
林定宜表示，下周二、下周二受到東北季風或冷氣團影響，周三是最凍的時刻，北部約12度至18度，中部13度至23度，南部16度至26度，東部16度至20度，局部低溫會再少1-2度。
下周四清晨則受到輻射冷卻影響，北部最低溫探11度，不過白天起回溫，高溫約23度，日夜溫差大，外出須留意。中部則是12度至24度，南部14度至26度，東部16度至20度。
資料來源：中央氣象署
