▲ 黃偉哲攜手Max直播時現場試吃大讚「臺南蜜棗比蘋果還甜！」活動吸引大量線上關注，成功再度掀起臺南農產國際熱潮。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲攜手網紅Miss Hippo直播介紹來自臺南的甜美水果。（圖／南市府提供）

臺南市長黃偉哲延續臺南蜜棗成功外銷新加坡的亮眼成果，趁著農曆年節前的消費旺季，為臺南蜜棗進行實體推廣行銷，並攜手當地人氣直播主Max、網紅Miss Hippo合作進行現場直播，向新加坡及海外消費者介紹臺南蜜棗，Max直播時現場試吃大讚「臺南蜜棗比蘋果還甜！」活動吸引大量線上關注，成功再度掀起臺南農產國際熱潮。黃偉哲表示，臺南蜜棗能夠進駐新加坡高島屋等高端百貨通路，並獲得當地消費者高度肯定，正是農民用心栽培成果與南市府長期推動農產品國際化政策的具體展現。此次走進通路第一線推廣，並結合社群直播行銷新模式，讓國際消費者更直觀了解臺南農產的品質與特色，不僅有助於把握農曆年前送禮的市場需求，也能深化品牌形象，進一步拓展海外市場。推廣活動現場由黃偉哲與網紅直播共同介紹臺南蜜棗清甜爽脆、果肉細緻、甜度高的產品特色，並分享蜜棗從產地栽培、採收到冷鏈空運的新鮮流程。透過直播即時互動回應消費者提問，成功拉近與海外消費者的距離，直播期間吸引大量觀看人次，同步帶動現場銷售熱度。農業局局長李芳林指出，本次推廣活動除主打臺南蜜棗外，亦同步提升百香果、芭樂等臺南農特產品的整體能見度，充分展現臺南農產多元且穩定的外銷實力。透過結合實體通路、首長行銷與網紅直播的跨界合作模式，不僅有效提升臺南蜜棗國際知名度，也為臺南農產在新加坡市場建立長期品牌基礎。農業局也表示，未來將持續依據不同海外市場特性，輔導產地強化品質管理與供應量能，並結合數位行銷與通路推廣策略，協助臺南優質農特產品穩定拓展國際市場，讓「臺南甜」持續在世界舞台發光，為農民創造更多元且永續的外銷契機。