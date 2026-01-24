我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「鈴鹿賽道樂園」推出第二屆「酷奇拉家族紅白大賞」新春限定演出。（圖／SKM Park Outlets提供）

▲ 除了豐厚的回饋金與抽獎，也推出「蘋安如意」系列來店禮。（圖／義享時尚廣場提供）

寒假與農曆春節接連登場，SKM Park Outlets 高雄草衙以「寒假出遊 × 親子體驗」為主軸，整合戶外開放式場域、節慶氛圍佈置與多元活動內容，推出一系列寒假限定企劃。義享時尚廣場「奔馬春馳」春節系列活動，從居家質感升級、開運穿搭到年節送禮一站到位，結合藝術裝置與濃厚年味，打造兼具品味與喜氣的新春購物體驗。義大世界購物廣場春節檔期最大亮點是多家精品Outlet推出的限量獨家「開運福袋」。SKM Park Outlets 高雄草衙位於大道東一樓中央廣場的「吉祥搖搖馬」，以及大道西一樓金黃舞獅搭配春聯元素營造的新年場景，自亮相以來便吸引眾多民眾前往拍照打卡。延續商場濃厚的年節氛圍，特別於 2/7舉辦「馬年揮毫迎新春」活動，活動當日凡於館內消費憑單筆滿100元之發票或消費明細，即可兌換由老師親手書寫的新春春聯一份，兌完為止。此外，迎接寒假期間的消費熱潮，特別為新光三越會員規劃一系列專屬的「春節開運招財家電」滿額贈，多波段滿額回饋結合實用家電與開運寓意，實用又討喜。SKM Park Outlets高雄草衙館內亦集結多家人氣品牌推出新春限定福袋，從實用包款、生活家電到美妝配件，提供多元價位帶選擇，為寒假出遊民眾帶來驚喜感十足的開箱體驗。PORTER INTERNATIONAL 自2/17起推出「馬年福袋」優惠價 3,299 元，內含多款包款與配件，商品總價值最高可達 11,000 元；Electrolux 伊萊克斯 2/14起推出家電福袋組合，集結咖啡機與奶泡機，特價 5,688元，限量10組。此外，日本唯一海外授權的「鈴鹿賽道樂園」推出第二屆「酷奇拉家族紅白大賞」新春限定演出，活動於2/17至2/22期間登場，「酷奇拉家族」全員出動，透過歌舞演出，搭配舞台互動與紅白隊伍對抗橋段，打造充滿歡笑與年節氣氛的親子舞台，還可參與看秀抽大獎活動。為了讓消費者年前採買時能享有實質回饋，義享時尚廣場特別於1月22日至25日祭出強檔贈獎，活動期間義享卡會員全館指定品牌當日消費滿額贈電子商品券。即日起至3月1日期間，只要全館消費滿1,000元或扣會員點數10點，還能參與馬躍新春福運抽活動，將Samsung智慧聯網螢幕、Galaxy Tab S10 Lite 5G或Galaxy Buds3等熱門科技產品帶回家。除了豐厚的回饋金與抽獎，也推出「蘋安如意」系列來店禮，包含點心盤、保溫杯等。在演出活動方面，2月1日率先推出「萌馬招福春聯創作」邀請親子同歡，在2月7日與8日兩天舉辦「墨韻賀歲開運春聯」活動，消費者只需持全館不限金額消費發票，即可兌換由名家現場揮毫的限量手寫春聯。此外，為了鼓勵民眾於年節期間多加利用大眾運輸工具，於即日起至3月1日期間，凡義享卡會員當日持高雄捷運凹子底站乘車證明或一卡通搭乘高雄輕軌至義享時尚廣場，即可至服務台兌換折疊電烤盤抽獎機會。義大世界購物廣場春節檔期最大亮點，莫過於多家精品Outlet推出限量獨家「開運福袋」，包含Tory Burch、Coach、Fossil、Porter等人氣品牌。其中Tory Burch推出8,888元開運福袋，數量有限、售完為止。同步祭出的精品服飾新春優惠全面4折起。