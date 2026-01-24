台灣人一年四季都愛吃火鍋，近期就有一名網友分享，她在台南南紡購物中心Mo-Mo-Paradise用餐時，從服務人員學到撈火鍋浮沫的小技巧，只要將火力開大把湯煮滾，雜質與油脂自然集中在鍋邊，就能輕鬆撈乾淨，引發網友熱議，甚至被封為「火鍋之國必學生活技能」。
吃火鍋必備技能！「多1動作」湯頭秒變清澈：店員教的
一名女網友近日在Threads發文回憶，幾年前到台南南紡購物中心吃Mo-Mo-Paradise壽喜燒時，曾遇到一位服務人員在桌邊協助撈除鍋內浮沫。對方當場示範，只要把火力調大、讓湯頭滾沸，雜質與油脂就會自然往鍋緣集中，這時再下手撈取，不但乾淨俐落，也不需要反覆攪動。這個畫面讓原PO印象深刻，直言這個方法已被她奉為「人生圭臬」，從此煮鍋湯底總是清澈見底，至今仍心存感激。
貼文曝光後，一票網友也驚呼，「學到了，現在妳是大家的貴人了」、「把雜質撈完後看到清澈的湯色會有成就感」、「台灣火鍋之國人人必學」。也有人直言，「其實打蛋白下去，利用蛋白質凝固的過程也能快速吸附雜質讓湯變清」、「身為吃貨的我，某天煮鍋的時候發現大火煮滾，很好撈肉沫湯也會變清澈，今天才發現原來那麼少人知道」。
不過，有過來人提醒，火力控制還是要注意，「我上次這樣做⋯泡泡就整鍋冒到外面」。還有人指出，這項技能也能用在燉湯料理上，「恭喜一併得到煮湯技能」。
火鍋倒入氣泡水「浮沫秒結塊」！老饕實測：用冰塊更有效率
旅日部落客「魚漿夫婦」過去也曾分享日本網友的做法，表示吃自助火鍋時，可以到飲料吧取無糖氣泡水倒入鍋內，利用碳酸使肉類加熱後產生的蛋白質與脂肪變性凝結，浮沫會更快結塊，省去撈沫時間。
當時也有內行人補充更快速的方式，只要在湯勺上放冰塊，再接觸湯面浮油或雜質，低溫會讓油脂瞬間凝結並附著在湯勺底部，效率甚至比氣泡水更高。若擔心冰塊融化太快，也可在表面灑少量鹽巴，延長使用時間。」
資料來源：Threads、旅日部落客「魚漿夫婦」
